Roberto S. (38) gefrustreerd door bewijslast van speurders: “Kortsluiting in mijn kop door al die vragen”



VCT

12 juni 2019

14u10 0 Tongeren “Snuiven en iemand vermoorden, dat is nog iets anders. Ik sta hier onterecht. Ze zijn te licht over deze zaak gegaan.” Roberto S. blijft erbij dat hij zijn dealer Toni Danti (60) niet doodstak met 52 messteken op 28 maart 2012. De speurders van de FGP Limburg confronteerden hem tijdens elf verhoren nochtans met een aanzienlijke bewijslast. En dat leidde tot zware frustraties bij Roberto. “Ik kreeg kortsluiting in mijn kop door al die vragen. Er werd druk op mij gezet en ik heb daardoor misschien geen juiste dingen verklaard.”

Hoofdspeurder Dimitri Kun lijstte veertien aanwijzingen van schuld op. Zo kon niemand bevestigen dat Roberto een ‘vriend aan huis was’ bij Toni Danti. Getuigen verklaarden integendeel dat er een vete speelde tussen Roberto en Danti door een ‘poefschuld’. De volgende keer dat Roberto bij Toni zou komen, zou er geweld aan te pas komen. Roberto trok op 28 maart 2012 wel naar Toni om coke te halen. “Hij was de laatste die contact had met Danti en hij heeft geen sluitend alibi voor het ogenblik van de feiten,” beschreef hoofdspeurder Kun. “Roberto noemt zichzelf geen agressor, maar twee personen maakten al melding van een mesincident met hem voor de feiten.”

Vingerafdrukken en DNA

Ook heel wat sporen wezen in de richting van de beschuldigde: een bloedveeg van 17 cm op de trapleuning, zijn vingerafdrukken op de deuromlijsting van de slaapkamer en op de nachtkast van Toni, waar de dealer zijn voorraad cocaïne bewaarde. Een vingerafdruk op een pakje in de nachtkast, samen met een bloedspat met een gemengd profiel van Toni en Roberto. En de kers op de taart, volgens hoofdinspecteur Kun, het DNA van Roberto op de rechter broekspijp van de pyjama van het slachtoffer. “Roberto paste zijn verklaringen daarvoor steeds aan naarmate het onderzoek vorderde.”

Moe en verstrooid

En dan was er nog de verklaring van onderbuur G., die een man net na de feiten zag weglopen en later tijdens een fotoconfrontatie Roberto S. identificeerde. Ook de Alfa Romeo met Italiaanse nummerplaat die de man opmerkte, wees in de richting van de beschuldigde. Roberto raakte tijdens de elf verhoren met de speurders steeds zwaarder gefrustreerd. “Ze hebben er goed aan gewerkt om bepaalde verklaringen naar voor te brengen. Ik was moe en verstrooid, vraag achter vraag. Ik was van mijn vrijheid beroofd, weggescheurd bij vrouw en kind en in Lantin opgesloten. Ik had er geen zin in. Er werd druk op mij gezet, daardoor heb ik misschien bepaalde dingen niet juist verklaard maar ik had geen reden om iets verkeerd te doen.”

Tien gram cocaïne per dag?

Ik weet niet hoe je dat door je neus zou kunnen draaien Beschuldigde Roberto S.

Dat hij na de feiten volledig paranoia werd door te veel cocaïne te snuiven, gaf Roberto wel toe. Twee dagen later werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Genk. Tien gram cocaïne per dag moest hij gesnoven hebben, vermeldde de arts in het opnameverslag. Vanwaar die drugs kwamen, herinnert Roberto zich niet meer. En tien gram leek hem ook te veel. “Ik weet niet hoe je dat door je neus zou kunnen draaien.”

Deze namiddag volgen de eerste getuigenverhoren.