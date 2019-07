Rijhuis onbewoonbaar na hevige brand in Tongeren-centrum RTZ en MMM

12 juli 2019

17u15 0 Tongeren Langs de Sacramentsstraat in het centrum van Tongeren heeft vrijdagmiddag even een zware brand gewoed in een rijhuis. Getuigen zagen omstreeks 12.30 uur een rookontwikkeling rond het pand, en zij sloegen alarm bij de hulpdiensten. De bewoonster en haar kinderen konden nog tijdig naar buiten rennen.

“Bij onze aankomst ging het helaas wel al om een uitslaande woningbrand,” zegt Officier Stassen van brandweerzone Zuid West Limburg. De vlammen dreigden zelfs over te slaan naar de twee aanpalende huizen. Dat konden brandweerlui grotendeels voorkomen. Bij de buren is er toch beperkte brand- en rookschade. “Het getroffen gezin is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Enkele mensen hadden bovendien te veel rook binnen gekregen,” aldus Officier Stassen. “Maar niemand is ernstig gewond. In het pand was wel asbest aanwezig. Gelukkig werden we echter geholpen door het regenweer. Dat zorgde er voor dat de verspreiding heel beperkt bleef, en dat er uiteindelijk geen gevaar is voor de omgeving.” Om elk risico uit te sluiten sloot de politie toch even de Sacramentsstraat plaatselijk af. Die is inmiddels weer vrijgegeven.