Recensie: Le Comptoir in Tongeren **** Redactie

21 januari 2020

16u46 0 Tongeren Met sterrenrestaurants als De Mijlpaal, Magis en Altermezzo steekt de oudste stad van het land kop en schouders boven de Haspengouwse velden uit. Maar als u toch eerder voor een ontdekking te vinden bent, volg dan de schaduw van het standbeeld van Ambiorix tot in een zijstraat van de Tongerse Grote Markt. U vindt er Le Comptoir, de karaktervolle bistro van Veronique Denis.

Als dochter van sterrenchef Christian Denis leerde Veronique Denis in het voormalige Clos Saint-Denis, het glorieuze tweesterrenrestaurant van haar ouders, de kneepjes van het vak. Zelf was ze er verantwoordelijk voor de nagerechten. Met 'Le Comptoir' runt Veronique intussen al ruim zeven jaar haar eigen bistro. De grandeur en verfijning die ze meekreeg bij Clos Saint-Denis, wordt op een toegankelijke manier doorgetrokken. Dit vertaalt zich zowel naar het interieur, de bediening als naar de gerechten.

De wijnkaart werd samengesteld door Renaud Thirion van wijnhuis Vinifera en zijn vrouw Nathalie, de zus van Veronique. Je komt er dan ook heel wat bekende gezichten tegen. Zo schuift Patrick Dewael er op vrijdag na zijn schepencollege regelmatig de benen onder tafel.

Vader achter het fornuis

Leuk om weten: haar vader én sterrenchef Christian staat er achter het fornuis. Met dezelfde drive en perfectie van vroeger serveert hij nog steeds een heerlijke selectie van diverse gerechten met kraakverse, seizoengebonden producten. We lieten ons verleiden door een signatuurgerecht van de chef, de licht gerookte schotse zalm, geserveerd met een fijn wasabisausje. De lamskoteletjes uit de Pyreneeën stonden centraal in ons hoofdgerecht en werden vergezeld van Mechelse asperges. Om af te sluiten kozen we voor het verrassingsdessert 'Le Comptoir'.

Voor de grote vernieuwing moet u in Le Comptoir niet zijn, maar wie nog wat heimwee heeft naar de gloriedagen van Clos Saint-Denis, of simpelweg te weten wil komen wat nu precies met Bistro, is hier meer dan op zijn plaats.

Onze score

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 7/10

Locatie en uren

Maastrichterstraat 2, 3700 Tongeren

012/26.26.60

www.lecomptoir-tongeren.be

Open van 9 uur tot 18 uur

Gesloten op dinsdag en woensdag



Prijzen

Voorgerecht: €19,90 - €69

Hoofdgerecht: €19 - €36,50

Nagerecht: €6,90 - €12,90