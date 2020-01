Recensie: Bistro Bis in Tongeren **** Dirk Selis

21 januari 2020

15u27 0 Tongeren Wie hunkert naar het bohème Parijs, culinair eens uit evenwicht gebracht wil worden, maar zijn centen moet sparen, kunnen we Bistro Bis in Tongeren aanraden.

Op een koude februariavond wandelen we door de verlaten Tongerse smalle straatjes. Tongeren heeft voor mij altijd iets weg van een soort magisch realisme. Boven het sterrenrestaurant Magis bevindt zich Bistro Bis. Wanneer we langs een studententrap naar boven klimmen, komen we uit op een rommelige gang. We trekken de antieke deur open en dan wandelen we een kosmopolitische , nonchalante bistro binnen die je zomaar in het Parijse stadskwartier Le Marais zou ontdekken. Alsof je de Thalys kan overslaan door gewoon de trap naar boven te nemen. Dus toch dat magisch realisme.

Genoeg gemijmerd, aan het werk nu. De kaart is beperkt en we hebben de keuze tussen sharingplates, een hoofdgerecht en dessert voor de democratische prijs van 45 euro. Meteen worden we verrast met een lamsköfte met gefermenteerde komkommer en een yoghurt met sumac. De beukzwammetjes op de grill, met een compote van aardpeer gevolgd door de paella van octopus blazen ons omver. Gedurfd, fris, licht en nog gezond ook. Mijn tafelgenoot drinkt daarbij een glas Nedmja, een ongefilterde Cotes-du-Rhone.

De pieterman is een vis die giftig kan steken, maar gegrild met een crème van aubergine en schorseneer toont hij zich van zijn aangenaamste kant. Ook de eend met rode biet en witloof lichtjes overgoten met een jus van sinaasappel is een originele knipoog naar de oer-Franse klassieker Canard à l’orange’ of eend met sinaasappelsaus, die past in de ‘sucré-salé’-keuken.

Ook het dessert komt weer verrassend uit de hoek. Een brownie met pecannoot en kardemonijs brengt je in verwarring. Je denkt de smaak te herkennen maar het kardemonijs zet je smaakpapillen op het verkeerde been.

Onze score

Eten: 8/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10

Locatie en uren

Hemelingenstraat 23

3700 Tongeren

012/74.34.66

www.bistrobis.be

info@bistrobis.be

Open van donderdag tot en met maandag, telkens van 18.30 uur tot 22 uur.

Prijzen

BIG BIS kost 52 euro en is enkel te verkrijgen op zaterdag.

SMALL BIS kost 37 euro per persoon en is een driegangenmenu waarbij je zelf voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht kiest.