Prosperke houdt jaarlijkse fietstocht voor mensen in nood LXB

03 juli 2019

Aanstaande zaterdag kunnen wielertoeristen en gezinnen deelnemen aan een fietstocht, een organisatie van de vzw Zorgenkind Prosperke. Die laatste is opgericht door politiemensen, brandweerlieden en militairen en organiseert acties om geld in te zamelen voor weduwen van de hierboven vermelde diensten. Maar Prosperke helpt ook gezinnen in nood. Gezinnen die dakloos zijn geworden omdat hun woning door een brand of overstroming onbewoonbaar werd verklaard, krijgen van Prosperke materiële hulp: kleding, meubilair en huishoudtoestellen. Zaterdag 6 juli houdt ze haar jaarlijkse fietstocht die vertrekt en aankomt op Het Vrijthof, hartje Tongeren. Wielertoeristen vertrekken om 10 uur en maken een tocht van tachtig kilometer. Families schrijven zich in voor een tocht van 25 kilometer. Hun vertrekt is om 11 uur voorzien.