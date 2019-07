Pop-upbar Tête à Tijd maakt plaats

en tijd vrij voor ontmoetingen LXB

11 juli 2019

12u00 0

Een stelling tegen de gevel van een oud-café! Het doet je meteen denken aan een restauratie. Schijn bedriegt, de stelling waar kinderen op mogen klauteren nodigt mensen uit om binnen te gaan bij Tête à tijd. Het is een hippe en niet-alledaagse pop-upbar die twee maanden lang voor het publiek toegankelijk is. De zomerse bar kadert in MoMent, een cultuurfestival dat voor het derde jaar op rij loopt in Tongeren. Het festival staat in het teken van een schaars goed: Tijd! “Hier kan je onder vier ogen met elkaar babbelen, en de mensen krijgen er ook de tijd voor”, stelt Anneliese Bilen (34), een lerares en theatermaakster die het tijdelijk café uitbaat.

Gedaanteverandering

Alleen de bruine toog van het vroeger café De Zwaan nabij het gerechtshof in de Ambiorixstad is weerhouden. De rest van het café onderging een gedaanteverandering. “Een hoekje verwijst naar het bruin café van vroeger”, legt Anneliese Billen uit. “De Kuil in het café is hip en ingericht in een ietwat kitscherige stijl. En er is de zone van Mathias (een architect uit Tongeren met wie Anneliese nauw heeft samengewerkt voor de inrichting van Tête à Tijd)”.

Tongeren Ontmoeten

Het fenomeen Tijd is nadrukkelijk zicht- en tastbaar in de pop-upbar. Aan de muur tegenover de authentieke toog hangen oude klokken die uit de collectie van Eward Ruyter, een uurwerkmaker uit Tongeren, komen. En daar zijn pareltjes bij! De pop-upzaak geeft uitzicht op de basiliek. In een hoekje hangen een aantal kruisbeelden aan het plafond. Zeverwijzen naar de basiliek, symbool van de kerstening in onze regio. “Het is een knipoog naar de geschiedenis van de stad”, zegt Anneliese Billen. “Ik hou ervan om een bestaand gebouw creatief in te vullen. Wat telt, is dat ik een plek creëer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ik heb het ingericht als een soort rariteitenkabinet.”