Politiemotard gewond bij aanrijding RTZ

28 mei 2019

19u55 0

Op de Romeinse Kassei in Tongeren werd dinsdagnamiddag een motard van de politie gegrepen door een auto. Het ging om een lesgever van de Limburgse politieschool PLOT, die net een groep aan het begeleiden was. De klap was zo hevig dat zelfs een wiel van de politiemotor afbrak. De man zelf werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij kon in de loop van de dag gelukkig opnieuw naar huis. Een collega-politieploeg kwam ter plaatse om het ongeval vast te stellen.