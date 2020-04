Politieagent Stefan Maes (60) bezweken aan Covid-19: “Hij ging dit jaar met pensioen” Dirk Selis

13 april 2020

21u58 1 Tongeren “Het is een zwarte dag voor het politiekorps van de zone Tongeren-Herstappe”. Dat liet de politiezone maandag weten via een bericht op Facebook nadat een van hun agenten overleed aan het coronavirus.

“Met veel droefheid melden we het overlijden van onze gewaardeerde collega Stefan Maes. Onze politiezone wil de familie, collega’s, vrienden, kennissen ons oprechte medeleven betuigen,” aldus de politie.

“Stefan, jij was voor ons een rots in de branding. Maar hoe sterk je ook was, tegen dit virus vechten bleek een oneerlijke strijd. We gaan je ontzettend missen, maar we zullen je nooit vergeten.”

De zestigjarige Stefan Maes werkte 37 jaar bij de politie en zou dit jaar met pensioen gaan. Hij werd eerst opgenomen in het Vesaliusziekenhuis in Tongeren, maar werd nadien naar Antwerpen gebracht.