Politie Tongeren-Herstappe verhuist op 1 november definitief naar de Ambiorixkazerne Dirk Selis

23 oktober 2019

12u57 1 Tongeren Vanaf 1 november zullen alle politiediensten van de politiezone Tongeren-Herstappe op één locatie samenzitten: de Ambiorixkazerne. Die diensten werden bij de oprichting van de politiezone in 2001 gehuisvest op 2 locaties: de voormalige rijkswachtkazerne aan de Maastrichtersteenweg en het Praetorium in de Maastrichterstraat. Twee vestigingen op twee verschillende locaties zorgen voor heel wat praktische problemen en veel heen- en weer rijden.

“De gemeentepolitie van Tongeren heeft al sinds de oprichting van de interpolitiezones in 1996 een voortrekkersrol gespeeld met de oprichting van de interpolitiezone Tongeren-Herstappe”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “In 2000 werd Tongeren geselecteerd als pilootzone voor de oprichting van de lokale politie. In 2001 werden de gemeentepolitie en de rijkswacht definitief omgevormd tot één entiteit, met huisvesting op de twee bestaande locaties. Vanaf 1 november zullen voor het eerst sinds de eenmaking alle politiediensten op één locatie samenzitten.”

Blok D in de Ambiorixkazerne werd tussen 2007 en 2012 helemaal gestript en gerenoveerd door de Regie der Gebouwen. Aanvankelijk nam de Tongerse federale gerechtelijke politie er zijn intrek. De 102 medewerkers van de FGP zijn intussen vertrokken naar Hasselt. Enkel het labo is in Tongeren gebleven. Blok D bestaat uit een kelderverdieping, een gelijkvloers en 2 verdiepingen. Het publiek krijgt enkel toegang tot de gelijkvloerse verdieping.

Modern cellencomplex

Het nieuwe commissariaat is volgens korpschef Luypaert in de mate van het mogelijke aangepast aan de noden van deze tijd. “Door de nieuwe geldende regelgeving moet je als politie zaken voorzien, die vroeger niet of minder aan de orde waren. Het cellencomplex, waar je nu met de combi kan binnenrijden, is qua veiligheid aangepast aan de moderne behoeften. Ik denk maar aan video- en verhoorlokalen, ook specifiek voor het verhoor van minderjarigen en ruimte voor overleg tussen de advocaat en zijn aangehouden cliënt. Maar ook een lokaal voor slachtofferbejegening, jeugdcellen voor minderjarigen en een ruimte voor het onderhouden en aanleren van nieuwe technieken. We hebben kleedkamers voorzien van douches voor het personeel”, zegt de korpschef. “De antennepost in het Praetorium blijft evenwel behouden. Hier kan de Tongenaar voortaan nog terecht tijdens de openingsuren van de stedelijke administratie voor eenvoudige klachten en het afleveren van attesten.”

“Voor de post in Herstappe verandert er niets”, volgens burgemeester Lowet. De Herstappenaren kunnen één dag per week terecht in de Dorpsstraat waar de wijkagent hen ontvangt. Wegens werken aan het gebouw is dit voorlopig alleen na telefonische afspraak met de wijkagent.