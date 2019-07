Politie pakt overlast aan met

extra patrouilles en controles LXB

01 juli 2019

12u00 0

Bij de politie Tongeren-Herstappe liepen de laatste weken extra meldingen binnen van overlast. Hetgeen gebeurde op meerdere locaties in Tongeren. De overlast op en rond het open skatepark in het vernieuwde stadspark De Motten kent als enige een piek. Om de overlast tot een minimum te beperken gaat de politie extra patrouilles en controles doen. Naast de politie en wijkagenten zet de stad ook gemeenschapswachten in tegen overlast. Volgens burgemeester Patrick Dewael gaat het om een tijdelijke maatregel die zolang het nodig is van kracht blijft. De politie roept Tongenaren op overlast te melden op pz.tongerenherstappe@belgium.eu.