Plofkraak op geldautomaat van bpost in Tongeren

29 juni 2020

08u02

Bron: Belga 26 Tongeren Vier onbekenden hebben maandagochtend rond 3.45 uur een plofkraak gepleegd op een kantoor van bpost aan de Wijkstraat in Tongeren. Er zijn vier daders gezien. De plofkraak gebeurde in de inkomhal waar de geldautomaten stonden. Dat heeft de lokale politie Tongeren-Herstappe bevestigd. Het is niet duidelijk of er effectief iets buit is gemaakt.

Buurtbewoners hoorden een luide knal. Vervolgens reden de vier daders weg in een Audi RS. De ontmijningsdienst van het leger DOVO is ter plaatse omdat er explosieven gebruikt zijn. Het gerechtelijk lab werd ingeschakeld voor een uitgebreid sporenonderzoek. De brandweer van de zone Zuid-West Limburg kwam ook naar de Wijkstraat. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie Limburg. Ongeveer vijftien buurtbewoners zijn geëvacueerd en overgebracht naar een nabijgelegen sporthal, waar ze slachtofferhulp kregen aangeboden.