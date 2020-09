Piet J. Swerts componeert ‘Yakara’, een muzikaal eerbetoon aan de Jeker Emily Nees

18 september 2020

19u26 0 Tongeren ‘Yakara’ zou je wel eens een lofzang aan de Jeker kunnen noemen. De symfonie, gecomponeerd door Piet J. Swerts, is namelijk geïnspireerd op de rivier die deels door Tongeren loopt. Vanavond, om 18.00 uur stipt, voert de philharmonie zuidnederland de symfonie op in premiére.



Als de Donau en de Moldau geëerd mogen worden met een symfonie, waarom dan de Jeker niet? Dat is de instelling van Tongeren. Het ‘open leggen’ van de rivier in Tongeren biedt volgens de stad dan ook de inspirerende gelegenheid om de daad bij het woord te voeren. MoMeNT vroeg daarom aan componist Piet J. Swerts, zelf geboren in Tongeren, om een symfonie te componeren.

Voor hij aan het avontuur startte, organiseerde MoMeNT in 2019 drie wandelingen langs de Jeker. Riet van Cleuvenbergen gidste deze belevingswandelingen langs de Jekerdorpen en steden. Piet Swerts wandelde zelf 55 kilometer mee en vond de nodige bezieling voor het componeren van ‘Yakara’, de oudste benaming voor de Jeker. “De wandelingen hebben zeker dienst gedaan als hulpmiddel bij het componeren van de symfonie”, zegt Swerts. “Wandelen in de natuur verruimt je geest en achteraf blijft er wel wat van hangen.”

(Lees verder onder de foto)

Water als inspiratie

“Er zijn natuurlijk veel rivieren in België. Eigenlijk vind ik alles wat met water te maken heeft inspirerend. Zo heeft het gedicht ‘Looking-glass Rive’ van Robert Louis Stevenson mij ook geprikkeld.” Al begrijpt Swerts waarom de Stad Tongeren aan hem heeft gevraagd om een ode te brengen aan de Jeker. “Het open leggen van de rivier in Tongeren is ingrijpend voor het stadszicht. Ik ben zelf jaren geleden weggetrokken uit Tongeren en verhuisd naar West-Vlaanderen. Het is altijd leuk om terug te komen en te zien hoe de stad is veranderd, in de goede zin.”

Vanavond keert hij nog eens terug om ‘Yakara’ aan het publiek te laten horen in De Velinx. “Het zal een groot weerzien zijn met oude bekend.” Maar ook op het podium staan zal deugd doen volgens Swerts. “Door de coronacrisis zijn er heel veel annuleringen geweest. Vorige week heb ik voor de eerste keer weer een concert gehad in Heusden-Zolder. Vanavond is het eerste echte groot optreden in lange tijd. En we mogen het twee keer na elkaar spelen! Ook door corona. Alles komt dus stilaan weer op gang.”