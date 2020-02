Personeelsleden van SKF schenken 6.000 euro aan de Cliniclowns Dirk Selis

05 februari 2020

15u29 0 Tongeren Deze week overhandigde het Care-team van de wereldwijde technologieleverancier SKF in Tongeren voor de 13de keer op een rij een mooie cheque aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op de Cliniclowns. Zij ontvingen van het Care-team een cheque van 6.000 euro.

“Ieder jaar is dit het moment waar we met zijn allen naar uitkijken”, klinkt het unaniem uit de monden van de teamleden van het Careteam. Het hele jaar lang organiseren zij verschillende leuke activiteiten om geld in te zamelen voor een goed doel. SKF zelf verdubbelt traditiegetrouw dan het bedrag. “Het is dan ook het resultaat van een hardwerkend team en heel wat solidaire collega’s die de acties steunen”, zegt Kim Stouten, General Manager van het logistiek centrum in Tongeren. “De inzet van onze collega’s appreciëren we enorm en daarom houden we er ook aan om het ingezameld bedrag elk jaar te verdubbelen.” Met de steun van SKF kan vzw De Mediclowns één ziekenhuis voor een jaar lang bedienen. “Dit is een mooi duwtje in de rug”, zegt Clown Ludo, die voor de gelegenheid ook mee kwam. De professioneel opgeleide clowns brengen op jaarbasis ongeveer 7000 kinderen een grappig bezoekje.