Personeel Jeugdgevangenis Tongeren is onzekerheid zat: “We staan aan de vooravond van een staking” Dirk Selis

03 september 2019

15u59 0 Tongeren Te kleine cellen, te weinig lichtinval, onvoldoende verluchting en een verouderd gebouw dat dateert uit 1855. Om deze redenen heeft het agentschap Jongerenwelzijn op vraag van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) besloten de jeugdgevangenis in Tongeren te sluiten. Maart 2020 trekt het Vlaams detentiecentrum weg uit Tongeren. De mededeling over de sluiting kwam bij de 28 Vlaamse personeelsleden aan als een koude douche.

Vandaag is in de jeugdgevangenis plaats voor vijftien uit handen gegeven jongeren. Ze zijn 16 jaar of ouder, hebben zware feiten gepleegd en worden berecht als volwassenen. Momenteel verblijven er zes zulke jongeren. De overige plaatsten zijn voor jongeren voor wie geen plaats is in de gesloten instellingen van Everberg en Mol. De sluiting betekent niet het einde van de gevangenis van Tongeren, die de oudste van het land is. Op de bovenverdieping zitten illegalen die criminele feiten hebben gepleegd. De 27 mensen die daar werken, vallen onder de federale overheid. Zij mogen voorlopig blijven.

Een tijdbom

Voor de jeugdgevangenis is er echter geen toekomst meer. “Meermaals hebben we de slechte omstandigheden aangekaart”, zegt waarnemend kinderrechtencommissaris Naomi Charkaoui. “Het is een tikkende tijdbom. Mensonwaardig! Het gebouw heeft zijn tijd gehad. Het is niet meer aangepast aan de huidige normen van licht en ruimte.” Tegen maart 2020 moet de jeugdgevangenis weg uit de Ambiorixstad.

Beveren

“Wij werken allemaal met jaarcontracten, sommigen al zes jaar”, klinkt het bij het personeel. “Normaal krijg je na twee verlengingen een contract van onbepaalde duur, maar dat hebben wij niet op papier. Wij hebben ook geen vakbond en de situatie is nu geëvolueerd naar stakingsgevoelig. Er werd ons beloofd dat als we in Tongeren moesten vertrekken er een andere oplossing in Limburg zou worden gezocht. Maar dan komen ze plots af dat die oplossing een verhuis naar Beveren zou zijn. De beslissing zou genomen zijn door ministers Geens en Vandeurzen. Dit zonder ook maar eerst te checken hoe de infrastructuur en werking daar zou zijn. Dat het personeel hier dreigt zijn job te verliezen, trekken ze zich niet aan.”

De infrastructuur in Tongeren is helemaal niet zo slecht als beweerd wordt in de media, het is niet om dat hier de film ‘Hel van Tanger’ hier opgenomen is dat het ook een hel is.

Geen hel van Tanger

“Het personeel dat nu in Tongeren werkt, ziet het niet zitten om elke dag naar Beveren te rijden om te gaan werken. De afstand en tijd voor de verplaatsing is enorm. Dit gaat om mensen hun werk dat ze al die jaren met hart en ziel hebben gedaan voor de jongeren die hier verblijven. De jongeren zelf vinden het hier alles behalve slecht en zien er ook tegenop om de verhuis te doen. De infrastructuur in Tongeren is overigens best oké. Het is niet omdat hier de film ‘Hel van Tanger’ hier opgenomen is, dat het ook een hel is. De beelden in de film zijn bewerkt en geven geen realistisch beeld. Vele jongeren die nu in instellingen van Mol of Everberg zitten maken het daar te bond, zodat ze juist naar Tongeren worden overgeplaatst”, klinkt het bij het personeel.

Oplossing op maat

“Zoals aangekondigd heeft de Vlaamse overheid – ook op aangeven van diverse instanties – de intentie om volgend jaar het Vlaams detentiecentrum in Tongeren te verlaten”, reageert bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). “De ‘uithandengegeven’ jongeren willen we opvangen in een andere, meer voor de doelgroep geschikte locatie. Momenteel lopen de gesprekken met het personeel, de vakbonden en andere (ook federale) overheidsdiensten. Opvang in een aparte vleugel in de nieuwe federale gevangenis van Beveren is een mogelijkheid die wordt besproken. Maar zo lang de regering in lopende zaken verkeert, kan ze hierover geen definitieve beslissing nemen. Er wordt maximaal ingezet op werkzekerheid voor de 28 personeelsleden. Het agentschap Opgroeien begrijpt de bekommernissen van het personeel en werkt hard om, samen met andere partners, op maat van elk personeelslid een oplossing te vinden. De gesprekken met de vakbonden hierover verlopen overigens in een constructieve sfeer.”