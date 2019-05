Exclusief voor abonnees Patrick Dewael (Open Vld): “Onze groene planeet redden? Daar heb je een blauw businessplan voor nodig” Limburgse lijsttrekker voor de Kamer wil politieke Limburgse samenhorigheid over het openbaarvervoeraanbod Dirk Selis & Frederik De Swaef

22 mei 2019

06u00 0 Tongeren Patrick Dewael heeft zich op ons interview tot in de puntjes voorbereid. Het siert hem dat hij met zijn palmares het zekere voor het onzekere neemt. Onzekerheid zeggen sommigen. Patrick Dewael verwijst tijdens het interview naar Sir Winston Churchill: “De beste improvisaties zijn de best voorbereide improvisaties.”

De parlementen sluiten, de regeringen gaan in lopende zaken. De media strooien rond met rapporten van parlementsleden. “Wanneer Dewael zijn jasje dichtknoopt om het woord te nemen, wordt het in de Kamer muisstil”. U kreeg positieve commentaren over de manier waarop u met veel drive opviel als parlementslid na een jarenlange carrière als minister. Streelt dat uw ijdelheid?

“Wel, ik lees het in ieder geval graag. Weet u, ik heb mezelf moeten heruitvinden. Ik zag veel collega’s die na het ministerschap doelloos in het parlement ronddoolden. Ik heb geprobeerd een goed volksvertegenwoordiger te zijn ook na een ministerschap door mijn politiek gewicht te valoriseren. Een harde tussenkomst in het plenair debat, diplomatisch en streng als voorzitter van de parlementaire commissie ‘Terroristische Aanslagen’. Ik heb dat allemaal zo goed mogelijk proberen te doen. Daarbij heb ik als fractieleider van de meerderheid, de regering niet slaafs willen volgen. Maar steeds kritisch proberen duidelijk te maken wat onze fractie van de zaken vond. Ik ben blij dat sommigen dat geapprecieerd hebben.”

Strookt die publieke zelfverzekerdheid met uw reputatie binnenskamers? Al wat oudere partijgenoten kennen u als “een zeer onzeker politicus”. Iemand die altijd en in alles bevestiging van anderen zocht. Heeft u dat nog op 63-jarige leeftijd?

“Dat wil ik zo toch niet gezegd hebben. Maar ik zou toch graag wel stellen dat er niets mis is met mensen die zich af en toe in vraag stellen, die zich al eens een spiegel voorhouden. In tegenstelling tot wat velen denken, ben ik helemaal niet autoritair. Ik hou ervan om mijn collega’s en medewerkers met vragen te bestoken. Ik wil weten wat zij over de politieke thema’s denken. Ik leer uit de mening van anderen en construeer dan mijn eigen gedacht. Wie dus de indruk heeft dat ik tijdens mijn tussenkomsten improviseer, heeft maar deels gelijk. ‘De beste improvisaties zijn de best voorbereide improvisaties’ zei de oude premier van Groot-Brittanië Winston Churchill en ik denk dat hij gelijk had.”

Het Vlaams Belang gaat niet uit van de gelijkheid van mensen. Met een partij die zo’n uitgangspunt hanteert, ga je eenvoudigweg niet in zee. Vroeger niet, nu niet en in de toekomst niet. Patrick Dewael (Open Vld)

Op één thema gaat uw vrijzinnige, liberale snaar wél altijd zeer oprecht trillen: uw afkeer van extreem rechts. Als u Ludwig Vandenhove (sp.a) hoort roepen ‘Alle N-VA’ers zijn zwarten’. Wat denkt u daar dan van?

