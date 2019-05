Patrick Dewael: “Dit krijg je als je spreekt over een Marrakechcoalitie” Toon Royackers

26 mei 2019

21u18 3 Tongeren Liberaal boegbeeld Patrick Dewael hield naar eigen zeggen al voor de verkiezingen zijn hart vast. De Limburgse lijsttrekker voor de federale kamer sluit zich intussen wel volmondig aan bij partijvoorzitster Gwendolyne Rutten, die elke coalitie en samenwerking met Vlaams Belang uitsluit.

“Als ik de Limburgse resultaten analyseer, hebben we met Open Vld nog redelijk stand gehouden tegen Vlaams Belang”, vindt Dewael. “We verliezen op de federale lijst amper, maar toch spelen we een zetel kwijt. Dat is natuurlijk erg betreurenswaardig voor onze partij. Tien weken geleden zou ik zwaar ontgoocheld geweest zijn. Maar de laatste tendensen en peilingen waren duidelijk. In die zin ben ik nog min of meer tevreden met wat we behaald hebben. De verklaring is niet zo ver te zoeken: als zelfs onze voormalige coalitiepartner N-VA ons wegzet als een Marrakechcoalitie, dan zet je een gevaarlijke tendens in gang. Ze hebben op die manier in de kaart gespeeld van het Vlaams Belang, want de kiezer verkiest toch altijd liever het origineel dan de kopie. Dat is vandaag wel heel duidelijk gebleken.”