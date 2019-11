Patrick Dewael als premier? “Ik antwoord nooit op hypothetische vragen” Dirk Selis

15 november 2019

10u50 0 Tongeren In een interview in het weekblad Knack suggereert columnist en Wetstraatkenner Noël Slangen dat kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) best wel een kans maakt om premier van België te worden. Wij vroegen het aan Dewael of hij, indien gevraagd, de job als premier zag zitten. “Ik antwoord nooit op hypothetische vragen”, reageert Dewael.

“Tommelein is de gedoodverfde winnaar van de voorzittersverkiezing bij Open VLD”, vertelt Noël Slangen in Knack. “Hij kan ook de verschillende stromingen binnen zijn partij het best verenigen. Iemand die niet te onderschatten valt, is de eeuwige overlever Patrick Dewael. De voorbije jaren manifesteerde hij zich weer als fractieleider in de Kamer. Na de verkiezingen werd hij opnieuw Kamervoorzitter. Als Alexander De Croo en Gwendolyn Rutten in een armworsteling verwikkeld zijn over het federale leiderschap, kan dat Dewael goed uitkomen.” Ruikt hij zijn kans als premier vraagt het weekblad zich af.

Waarom niet?

“Waarom niet?”, gaat Slangen verder. “Als zoenoffer? Meer dan vijftien jaar geleden, in 2003, werd Dewael al eens kandidaat-premier, als opvolger van Guy Verhofstadt, die er toen van droomde om de Belgische regering te verlaten als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Zijn einde is ook al meermaals voorspeld, maar echte politieke beesten zoals Dewael blijven doorgaan. Ze stoppen nooit.”

Even stil

Patrick Dewael wandelt donderdagnamiddag net de Kamer van volksvertegenwoordigers buiten als we hem te pakken krijgen. Indien, gevraagd ziet u de job als premier van België zitten? Dan is het even stil. “Ik antwoord nooit op hypothetische vragen, dus nu ook niet", antwoordt de kamervoorzitter.

