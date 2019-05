Paradijs voor skaters

op sportpark De Motten LXB

22 mei 2019

15u05 0 Tongeren Liefhebbers van BMX, skaten, steppen en inline skaten kunnen zich voortaan naar hartenlust uitleven op het nieuwe skatepark dat op het sport- en recreatiepark De Motten in gebruik werd genomen.

Het is het allereerste project binnen het vernieuwde park dat klaar is en nu gebruikt wordt. Aan de realisatie van het skatepark hang een prijskaartje van 500.000 euro vast. De skaters en andere doelgroepen waarvoor het skatepark is ingericht, zijn laaiend enthousiast. “We hebben inspraak gekregen bij het ontwerp van het skatepark”, zeggen Joachim Merckx en Mathias Daenen, twee fervente skaters.

Een verschil

“Het is een wereld van verschil met het vorige skatepark dat meer dan zijn tijd heeft gehad”, vervolgen ze. “Nu is het een speeltuin waar we nieuwe stunts kunnen uitproberen. Het skatepark is helemaal in beton opgetrokken. Deze ondergrond laat toe dat skaters sneller en beter hun oefeningen kunnen uitvoeren. Niet enkel beginnelingen maar ook gevorderden in het skaten en andere sporten die er kunnen beoefenend worden, komen aan hun trekken.” De vier doelgroepen waarvoor het skatepark bestemd is, hebben volgens schepen van Openbare Werken Guy Schiepers inbreng gehad in de opbouw van het skateterrein.