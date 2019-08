Opnieuw tijdelijke sluiting van dancing Real Club Dirk Selis

23 augustus 2019

16u01 0 Tongeren Burgemeester wnd. An Christiaens (CD&V) laat dancing Real club aan de Luikersteenweg opnieuw tijdelijk sluiten. Begin dit jaar moest de discotheek ook al even sluiten nadat er bij een controle verschillende inbreuken op de brandveiligheid werden vastgesteld.

De uitbaters deden toen aanpassingen en konden in maart hun zaak terug openen. De burgemeester leverde daarvoor een brandweervergunning af met een geldigheidsduur van 6 maanden. Een maand voor het verstrijken van die periode moest de uitbater een nieuw brandveiligheidsverslag aanvragen. Tot vandaag is de uitbater van dancing Real Club in gebreke gebleven en beschikt dus niet meer over een geldige brandweervergunning. De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om acties te nemen als de veiligheid in het gedrang komt. “Zonder brandweervergunning kan een horecazaak niet openblijven omdat er een mogelijk gevaar voor de algemene veiligheid bestaat. Daarom ben ik genoodzaakt om de uitbaters een tijdelijke sluiting op te leggen”, zegt burgemeester wnd. An Christiaens. De uitbater wordt vandaag van deze beslissing op de hoogte gebracht. De heropening van dancing Real Club zal slechts toegestaan worden na het bekomen van een gunstig brandpreventieadvies en de nodige vergunningen.