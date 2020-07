Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “Enkel échte dorpelingen krijgen rol in het eeuwenoude toneelstuk van Rutten”

Tongeren

“Welkom in Rutten, méér dan gewoon een stukje Tongeren.” De toon is meteen gezet in het tweede kerkdorpje op onze route . Een kerkdorpje waar ‘dorpeling zijn’ ook net iets meer lijkt te betekenen: het is een absolute voorwaarde om een rol te krijgen in het Evermarusspel, een eeuwenoud toneelstuk. “We moeten misschien mee met onze tijd, maar de historiek krijg je hier niet uit de stenen.”