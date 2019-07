Oost-Vlamingen Serge en Marica komen in hun B&B De Ruttermolen ook zélf tot rust: “We zijn heel warm ontvangen door de Limburgers” Birger Vandael

09 juli 2019

17u45 1 Tongeren Na een weekje afwezigheid vertoeft het VTM-programma Met Vier in Bed opnieuw een week in Limburg. Vier dagen lang trekt het programma langs speciale overnachtingsplaatsen die elk een eigen verhaal hebben. Wij laten de gastheren en gastvrouwen zelf aan het woord. In Rutten bij Tongeren baten Serge Van Daele en Marica Nicque B&B De Ruttermolen uit. Deze Oost-Vlamingen hadden een succesvolle patisserie-delicatessezaak, tot bakker Serge het rustiger aan wilde doen én een zware hartoperatie moest ondergaan.

Serge en Marica volgden vroeger allebei een koksopleiding. Bij Serge groeide al snel de interesse in de verfijnde keuken waardoor hij ook enkele jaren in de horeca in het Waasland werkte. “Eigenlijk was het de bedoeling dat ik de bakkerij van mijn schoonouders zou overnemen, maar dat is er door omstandigheden nooit van gekomen”, vertelt Serge. “Marica en ik besloten om onze interesses te koppelen en samen een patisserie-delicatessezaak op te starten in Kruibeke. In achttien jaar groeide de zaak uit tot een succesverhaal.”

Aangeboren hartafwijking

Vier kindjes later groeide bij Serge steeds meer het verlangen om het een beetje rustiger aan te doen. Sergie lijdt bovendien aan een aangeboren hartafwijking.

Wijzelf komen uit een gejaagde regio waar iedereen volop in de ‘flow’ leeft. Als je daar uit weggaat, merk je dat pas echt. Hier verloopt alles veel gemoedelijker. Limburgers zijn openhartig, gemoedelijk en gastvrij. We voelen ons hier goed Serge

“Doordat ik vrij plots een zware operatie moest ondergaan, zijn onze plannen om iets anders te gaan doen met een paar jaar vervroegd. Als bakker heb je niet echt een sociaal leven en moet je vaak nachtwerk leveren. Het was tijd om naar mijn lichaam te luisteren.”

Schaduw van de basiliek

En zo trok het koppel naar Limburg. Meer bepaald naar het dorpje Rutten in de schaduw van de basiliek. “We zochten eigenlijk een vierkantshoeve, maar toen viel ons oog op de Ruttermolen. Dit is een prachtig gebouw met bijhorende watermolen. Er zijn veel mogelijkheden, dus we besloten om hier onze B&B op te starten”, verklaart Serge. “We hebben vier kamers en ik kook voor onze gasten. Toch is dit bestaan iets rustiger dan het bakkersleven. Van stress is hier geen sprake.”

Zoals in Zuid-Frankrijk

De gasten van de Ruttermolen genieten in de eerste plaats van de rust. “Vanop de weg heb je geen goed zicht op de gevel, maar als je één keer voorbij het poortje komt, beland je in de prachtige natuur. Zo heb je de watermolen met kabbelend riviertje (de Jeker, red.), de vogels maken een vrolijk achtergrondgeluid en de platanen zijn een leuk extraatje. Onze gasten ervaren het vakantiegevoel en wanen zich op zomerse dagen zelfs in Zuid-Frankrijk.”

Voor Serge en Monica is de verhuis naar Limburg een voltreffer gebleken. “We zijn heel warm ontvangen door de Limburgers”, glimlacht Serge. “Zelf komen wij uit een gejaagde regio waar iedereen volop in de ‘flow’ leeft en waarin heel veel moet. Als je daar dan uit weggaat, merk je dat pas echt. Hier verloopt alles veel gemoedelijker. Limburgers zijn openhartig, gemoedelijk en gastvrij. We voelen ons hier goed!”