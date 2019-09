Ook Tongeren steekt handen uit de mouwen op World Cleanup Day Dirk Selis

11 september 2019

13u43 0 Tongeren Op zaterdag 21 september vindt de tweede editie van de ‘World Cleanup Day’ plaats. Een dag waarop wereldwijd mensen de handen uit de mouwen steken voor een gezondere planeet. Ook Tongeren steekt de handen uit de mouwen.

Op ‘World Cleanup Day’ worden wereldwijd illegale sluikstortplaatsen geregistreerd en opgeruimd. Het is de grootste opruimactie voor burgers waarbij heel wat landen meedoen. In Tongeren richten we ons die dag vooral op zwerfvuil. Vorige editie kwamen in ons land op meer dan 300 locaties 30.000 opruimhelden in actie om samen bijna 10.000 zakken zwerfvuil te verzamelen. Wereldwijd deden zelfs 18 miljoen mensen mee.

Deelnemen?

Wie zien heeft om op zaterdag 21 september de handen uit de mouwen te steken en de buurt en omgeving vrij te maken van zwerfvuil, registreert zich best via de website www.worldcleanupday. Hoelang u opruimt kiest u zelf. Dat kan een mini-opruimactie zijn van 10 minuten of een actie van een halve dag. Op 2 à 3 uur kan al heel wat zwerfvuil opgeruimd worden. Wenst u graag ondersteuning bij uw opruimactie? Kom dan naar de milieudienst van de stad Tongeren. U krijgt materiaal ter beschikking zoals handschoenen, hesjes, grijpers en vuilniszakken. Bovendien wordt er dan een overeenkomst afgesloten voor vrijwilligerswerk. De technische dienst van de stad Tongeren haalt het verzamelde afval achteraf op.