Ook Stad Tongeren gaat mondmaskers in binnenstad verplichten Dirk Selis

23 juli 2020

17u50 0 Tongeren “Het aantal besmettingen in ons land stijgt al meer dan twee weken”, zegt burgmeester An Christiaens (CD&V). “Om de verdere groei van het coronavirus zo snel mogelijk opnieuw in te perken werden er zopas door nationale veiligheidsraad nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Maar Tongeren gaat hierbij een stap verder”

“Er komen dus geen nieuwe versoepelingen”, zegt de Tongerse burgmeester An Christiaens (CD&V). “Mondmaskers dragen wordt vanaf zaterdag verplicht in drukke winkelstraten en op andere drukke plaatsen. Ook in horecazaken zullen klanten een masker moeten dragen zo lang ze niet aan hun tafel zitten, en één iemand per tafel zal ook zijn gegevens moeten achterlaten. Maar steden en gemeenten kunnen zelf verder gaan, en lokaal extra maatregelen invoeren als ze met een opflakkering te maken krijgen. Tongeren wil hier niet op wachten en neemt nu preventief al een aantal bijkomende maatregelen. Daarom besliste de stedelijke veiligheidscel om mondmaskers te verplichten in het kernwinkelgebied (Maastrichterstraat, Hemelingenstraat, Sint-Truiderstraat, Grote Markt, Stadhuisplein, de Tieckenstraat, Vlasmarkt, Vrijthof, OLV-Straat, Kloosterstraat, de Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein, Nieuwstraat en Vermeulenstraat red.).”

Uitgezonderd het bruidspaar

Maar ook in het Agnetenklooster tijdens huwelijken moeten er mondmaskers gedragen worden, uitgezonderd het bruidspaar. Evenals in alle openbare gebouwen, bij publieke evenementen, in sporthallen. Kleedkamers en douches worden opnieuw gesloten. Er wordt extra toezicht voorzien op het naleven van de regels in de speeltuin van De Motten. Het delen van alcoholische dranken of een waterpijp is verboden. Take-away alcoholverkoop is verboden tussen 22 uur en 7 uur.

Lokale cel contactopvolging

“Er kunnen 2 personeelsleden van de stad Tongeren ingeschakeld worden voor lokale contactopvolging weliswaar in nauw overleg met de gouverneur en het federale niveau. De maatregelen gaan in vanaf zaterdag 25 juli. De politie zal streng controleren op het naleven van de regels”, besluit Christiaens (CD&V).