Ontdek verleden van Roemenië tijdens feestweekend met typische gerechtjes in Gallo-Romeins Museum Tongeren

18 februari 2020

09u07 0 Tongeren In het Gallo-Romeins Museum van Tongeren loopt ‘Dacia Felix’, over het verre verleden van Roemenië. De reacties van de bezoekers op de familievriendelijke expo zijn lovend. Maar op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart staat de Roemeense volkscultuur in de schijnwerpers.

“Roemenië is voor velen van ons een onbekend land in Oost-Europa”, vertelt waarnemend burgemeester en schepen van Cultuur An Christiaens. “Het Gallo-Romeins Museum brengt daar verandering in. In de tentoonstelling ‘Dacia Felix’ ontdekken bezoekers de rijke geschiedenis van de regio. Er zijn prachtstukken te zien van Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, Scythen en Kelten. Ze zijn eenmalig te bewonderen in België, in een sfeervol decor met grootse filmbeelden van de Roemeense natuur. We krijgen volop felicitaties voor onze aanpak, zowel van geschiedenisliefhebbers als van families met kinderen”.

Verrassende Roemeense wijnen

Zo zal er livemuziek en dans zijn. Voor verrassende Roemeense wijnen met bijpassende gerechten zoals ‘Friptura cu sos’ (stoofpotje met varkensvlees, tomatensaus met tijm, look en ui red.) kunnen bezoekers terecht in Bistro Bacchus. Kinderen gaan creatief aan de slag in de unieke workshop ‘maskers maken’. Iedereen die de tentoonstelling bezoekt, kan deelnemen aan extra rondleidingen.

Feestweekend Dacia Felix in het Gallo-Romeins Museum: zaterdag 29 februari en zondag 1 maart, van 11 tot 18 uur. Meer info: www.galloromeinsmuseum.be.