Ontdek het roemrijke verleden van Roemenië in het Gallo-Romeins museum Dirk Selis

18 oktober 2019

13u22 0 Tongeren Voor wie Roemenië nog steeds het beeld oproept van Nicolae Ceaușescu en zijn Securitate, Dracula of gedopeerde turnsters met snorharen raden wij aan om dringend de nieuwste tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren te gaan bezoeken. Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië’ zal uw beeld hopelijk voor eeuwig bijstellen. De expo brengt het verhaal van zes bekende en minder bekende volkeren uit het verre verleden van het Oost-Europese land: Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, Scythen en Kelten.

‘Hiermee neemt het museum deel aan het Europalia Arts Festival 2019 dat in het teken staat van Roemenië. Europalia is een festival met faam”, vertelt een fiere burgemeester van Tongeren Patrick Dewael (Open Vld). “We zijn vereerd dat de organisatie ons vroeg een eigentijdse tentoonstelling te maken over het verre verleden van Roemenië, een voor velen nog onbekend Oost-Europees land. Het resultaat is aangrijpend mooi. De gepresenteerde objecten zijn wereldtop. We presenteren ze in een sfeervolle setting, tegen een achtergrond van projecties met prachtige natuurlandschappen en archeologische sites.”

Dacia Felix?

“In 106 na Christus voegden de Romeinen een nieuw gebied toe aan hun immense Rijk: een groot stuk van het huidige Roemenië”, vertelt archeoloog Bart Demarsin van Het Gallo-Romeins Museum. “Ze noemden de nieuwe provincie Dacia. De naam verwijst naar de inheemse bevolkingsgroep die er leefde, de Daciërs. Felix betekent ‘gelukkig’, ‘welvarend’, ‘zalig’. Zo werd de provincie mettertijd door de Romeinen gekarakteriseerd. Niet alleen Romeinen, maar ook Grieken, Kelten en Scythen voelden zich aangetrokken tot de regio en vestigden er zich. Wie waren al deze volkeren? Wat dreef hen naar het gebied? Hoe verliepen de contacten met de plaatselijke bevolking van Daciërs en Geten? Contact en uitwisseling is het centrale thema van de tentoonstelling. Want Roemenië is van oudsher een kruispunt van culturen. In de expo ligt de focus op het tijdvlak tussen 650 voor en 271 na Christus.”

Tijdreis

De bezoeker maakt een reis, van de tijd van de Romeinen naar nog vroegere periodes. Eén na één passeren de diverse culturen de revue. De objecten worden mooi uitgelicht. Ze schitteren in een eigentijds decor, tegen de achtergrond van filmprojecties van Roemeense natuurlandschappen en archeologische sites. De panoramische beelden krijgen extra kracht door speciaal gecomponeerde soundtracks.

Topstukken

“Er is een brede waaier aan voorwerpen te zien. Ze illustreren de identiteit van de diverse culturen. Blikvangers zijn de goud- en zilverschatten van Daciërs en Geten”, vertelt Mathei verder. “Zij verlaten uitzonderlijk in zo groten getale de ‘schatkamer’ van het Nationaal Museum van de Roemeense Geschiedenis in Boekarest. Ook van een twintigtal andere Roemeense musea komen er prachtige voorwerpen naar Tongeren. Deze rijkdom wordt nog aangevuld met objecten uit o.a. de Vaticaanse Musea en Bulgaarse instellingen. Ze tonen aan dat toenmalige cultuurgebieden niets vandoen hebben met hedendaagse landsgrenzen of illustreren het scharniermoment van de Dacische oorlogen.”

Toegankelijk voor jong en oud

De tentoonstelling heeft een heldere opbouw. Het verhaal is voor iedereen toegankelijk. Paneelteksten zijn weloverwogen aanwezig en to-the-point. Grote geografische kaarten moeten verhelderen en een audioguide geeft extra duiding. Voor kinderen is er een audioguide op maat beschikbaar, met sfeergeluiden. Er wordt ingehaakt op hun leefwereld. Ze leren niet alleen de meest interessante objecten kennen maar krijgen ook een beetje hoe het eraan toe gaat in het huidige Roemenië.

Dacia Felix, het roemrijke verleden van Roemenië, van 19 oktober 2019 tot en met 26 april 2020 in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren.