Ontdek de Tongerse bloesemapp en laat de rest van Vlaanderen meegenieten van de Haspengouwse bloesems Dirk Selis

03 april 2020

11u48 0 Tongeren De stad Tongeren ontwikkelde een bloesemapp waarop inwoners hun mooiste bloesemfoto’s kunnen delen. De foto’s worden vervolgens weergegeven op een bloesemkaart. Met dit initiatief wil de stad Tongeren iedereen in Vlaanderen de kans geven om mee te genieten van de Tongerse bloesempracht.

“Normaal gezien zou dit weekend het toeristisch seizoen van start gaan”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “Met het mooie weer in het vooruitzicht en de ontluikende bloesems, zou het een topweekend zijn geweest voor het toerisme in Tongeren. Helaas besliste Covid-19 daar anders over. Om iedereen in Vlaanderen de kans te geven mee te genieten van de Tongerse bloesempracht, ontwikkelden we een bloesemapp. Hiervoor rekenen we op de hulp van onze inwoners. We vragen hen om massaal hun mooiste bloesemfoto’s te delen via de applicatie.”

De stad Tongeren doet een oproep bij haar inwoners om bloesemfoto’s te uploaden in de app. Dat kan heel eenvoudig: Surf naar www.gis3700.be/blossomgreetings en volg de instructies. Je kan de foto’s ook rechtstreeks opladen vanop je smartphone, dat kan door op de volgende link te klikken l.ead.me/BlossomGreetings.