Olivier Geurts en Heur-Tongeren met vertrouwen naar RC.Hades Guido Gielen

24 september 2020

00u26 0 Tongeren Na een knap gelijkspel tegen titelkandidaat Bocholt VV toonden de Eburonen dat ze klaar zijn voor de komende derby zondagavond (18u) bij RC.Hades. Mirko Licata en zijn boys konden niet in actie komen bij Spouwen-Mopertingen en de sportieve baas van Hades was een aandachtig toeschouwer in Heur-Tongeren. De man van de beslissende doelpunten Olivier Geurts blikt hoopvol vooruit naar zondag.

Na een knappe voorbereiding en bevestiging tegen Bocholt VV kunnen jullie zeker iets rapen bij Hades, toch ?

“Het eerste drieluik van de competitie zijn allemaal derby’s voor ons. Als neofiet kan dat tellen”, stelt Geurts uit de bekende voetbalfamilie van Hoeselt (papa Ludo en oom Willy Geurts). In de bekercampagne zijn we uitstekend bezig en dat wilden we ook tonen bij de competitiestart thuis tegen Bocholt. Ik wil nog snel even terugblikken op die partij. Wij domineerden en brachten het beste voetbal. Kregen ook de beste kansen en hadden veel meer verdiend dan een billijk gelijkspel. Bocholt kwam als een diefje op voorsprong en kwam enkele keren goed weg. Uit die wedstrijd moeten we vertrouwen tanken om ook zondagavond bij Hades punten te pakken. Of ik Hades goed kan inschatten ? Ze hebben elk seizoen een leuke ploeg en enkele jongens ken ik vrij goed. Hun sterkte weet ik niet precies, maar we trekken sowieso naar Kiewit om mintens met één punt huiswaarts te keren.”

De laatste weken scoor je de beslissende doelpunten en dat als centrale verdediger. Je bent zo onmisbaar geworden voor dit Heur-Tongeren, nietwaar ?

“Mijn doelpunten tegen Esperanza Pelt en Bocholt waren zeker belangrijk, maar dat is niet alleen mijn verdienste, maar van heel de ploeg. Wie scoort, is niet belangrijk. Het teambelang komt op de eerste plaats. Veel outsiders voorspelden een moeilijk seizoen voor dit Tongeren, maar we hebben hier kwaliteit genoeg om een zorgeloos seizoen te draaien. Er is een goede mix van jong talent en ervaren spelers. Iedereen vecht voor elkaar en we hangen als groep onvoorstelbaar samen. De staf met Marco Pauls en Jef Byloos is fantastisch. Voor die mannen gaan we door een vuur. Dat willen we wekelijks tonen. Zondag in Hades en daarna tegen Spouwen-Mopertingen. Een speciale wedstrijd voor mij, want op 3 oktober mag ik 32 kaarsjes uitblazen en dat tegen mijn ex-ploeg.”