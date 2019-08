Nog steeds nazimemorabilia te koop op antiekmarkt in Tongeren, ondanks verbod: “Hardleerse handelaars zullen geweerd worden” Dirk Selis

16u33 14 Tongeren In Tongeren zijn zondag nazimemorabilia - echte en replica’s- aangeboden op de antiekmarkt bij minstens 7 standhouders. Schepen van Economie Marc Hoogmartens (Tongeren.nu) gaat de zaak onderzoeken en laat abonnementen intrekken van hardleerse handelaars. “In juni hebben we het marktreglement aangepast en we gaan erop toezien dat het goed wordt toegepast”, zo laat Hoogmartens weten.

Nadat vorig jaar in september een handelaar betrapt werd op het verkopen van nazispullen, werd het marktreglement van de Tongerse antiekmarkt in juni verscherpt. Zo werd het aanbieden van alle memorabilia, nep of authentiek, uit de Tweede Wereldoorlog waarop merktekens van de nazi’s of de SS te zien zijn, verboden. Maar hardleerse handelaars kunnen dit omzeilen door die merktekens af te plakken. Er staat wel een uitzondering in het reglement voor de verkoop van oorlogsboeken met foto’s met nazisymbolen, of postzegelverzamelingen uit de oorlogsjaren.

Zeven standen

Zondag werden echter opnieuw voorwerpen met een swastika aangetroffen. Het lijkt erop dat Tongeren de handel niet onder controle krijgt. Echt moeilijk is het nochtans niet om de overtreders te betrappen. Na een uurtje rondwandelen op de antiekmarkt vonden wij bij 7 standen verschillende nazimemorabilia, gaande van SS-dolken, nazi-eretekens, kampboekjes, en allerhande gebruiksvoorwerpen met de afbeelding van Hitler op. De stad wil ingrijpen en plant maatregelen. “Ik zal de marktleider aanspreken over het probleem en om een rapport vragen”, zegt schepen van Economie Marc Hoogmartens.

Hardleerse standhouders

De aanpassing van het reglement werd vooraf besproken met de vaste standhouders en daar waren toen geen opmerkingen over, volgens de schepen van Economie. “We zullen ze daaromtrent in de toekomst ook informeren zodat ze weten wat toegelaten is en wat niet.” Standhouders die het reglement niet naleven, kunnen in de toekomst geweerd worden van de antiekmarkt. “We gaan daar initiatieven rond nemen zodat ze weten wat het reglement inhoudt. Als men volhardt in de boosheid, kunnen ze ook geweerd worden”, aldus nog de schepen. Enige verwarring bij de handelaars is mogelijk, want de nationale wetgeving over de verkoop van nazisouvenirs is eerder vaag. “Originele stukken die dateren uit de naziperiode zijn niet verboden, want ze hebben een historische waarde”, zegt Lode Denolf van gelijkekansencentrum Unia. “Reproducties - namaakstukken, dus - verkopen is dan weer strafbaar. Ook zijn alle marktreglementen op de koop toe verschillend. Wij pleiten al lang voor federale eenvormigheid”, besluit hij.