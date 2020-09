Exclusief voor abonnees Nog geen duidelijk over carnaval in Tongeren: “Het zal hoe dan ook moeilijk worden om iets te organiseren” Emily Nees

17 september 2020

14u11 0 Tongeren Vandaag raakte bekend dat Aalst carnaval 2021 door zal gaan, maar dan in juni . In Tongeren daarentegen blijft het voorlopig nog een groot vraagteken wat het carnavalseizoen zal brengen. “We hebben nog geen overleg gepleegd met de verenigingen”, laat waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V) weten aan onze redactie.

“Er is momenteel nog geen enkele duidelijkheid over Tongeren carnaval 2021”, zegt An Christiaens (CD&V), waarnemend burgemeester van Tongeren. “Mensen vragen me vaak welke regels er zullen gelden rond communiefeesten in oktober. Daar heb ik nog geen zicht op, laat staan over carnaval in februari en maart. Ons stadsbestuur zal in overleg gaan met de carnavalsorganisaties, maar wanneer dat precies zal zijn weten we niet. We willen uiteraard graag weten hoe zij kijken naar het carnavalseizoen en of zij misschien ideeën hebben.”

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen