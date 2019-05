Nocture Tongerse antiekmarkt

met een Soirée Wallonne LXB

28 mei 2019

12u00 0 Tongeren Tongeren wil meer toeristen uit Wallonië verwelkomen. Om hieraan tegemoet te komen, organiseert de stad op zaterdag 1 juni een Soirée Wallonne. Of een Waalse avond die plaatsvindt in de Julianus Shopping onderaan de stad. Bovendien wordt het evenement gekoppeld aan de antieknocturne.

Elke zondag wordt in de stad een internationale antiekmarkt - de grootste in de Benelux - gehouden, maar nu zaterdagavond wordt hiervoor al het startschot gegeven. “Onze stad grenst aan Wallonïe, en daar zit een enorm potentieel aan toeristen en dagjesmensen die de stad kunnen komen bezoeken”, weet schepen van Toerisme An Christiaens.

Streekproducten

Het aantal Waalse toeristen dat in Tongeren één of meerdere dagen verblijft, beloopt slechts twee procent. “We willen méér Waalse toeristen”, zegt ze. De Soiréé Wallonne is een eerste actie om méér verblijfstoeristen uit het zuiden van het land naar Tongeren te brengen. Zaterdag 1 juni kan je proeven van een breed aanbod van Waalse streekproducten: wafels, kazen, Luikse bouletten, en natuurlijk Waalse bieren! De avond wordt opgeluisterd door Waalse bands en muzikanten. De Makrallen van Haccourt zorgen voor animatie. Om de Soiréé Wallonne bekend te maken heeft de stad een media-campagne opgezet: reclame in Waalse bioscopen, de regionale zender RTC en een google advertisingcampagne!