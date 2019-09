Nieuwe tribune in De Velinx maakt optreden nog intiemer Dirk Selis

23 september 2019

16u43 0 Tongeren De kleine tribune in cultuurcentrum De Velinx is vervangen. “Na 25 jaar trouwe dienst was die aan vervanging toe. De tribune schoof nog maar moeizaam in en uit en een herstelling van het mechanisme was quasi onmogelijk. Bovendien waren verschillende zitjes defect en werkten de armleuningen niet meer naar behoren”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V).

“In 2015 werd de grote tribune in de schouwburg van De Velinx reeds vervangen. Maar daarnaast vormt ook de kleine tribune – met 158 zitjes – ontegensprekelijk een absolute meerwaarde voor De Velinx”, vertelt Christiaens. “Naast de grotere voorstellingen die doorgaans in de schouwburg plaatsvinden, programmeert De Velinx heel bewust elk seizoen ook een aantal kleinere producties. Het gaat dan bijvoorbeeld om theater- en dansvoorstellingen in een kleine opstelling of om familievoorstellingen voor de allerkleinsten. De intieme setting van deze voorstellingen creëert een buitengewone beleving. Het publiek zit er zo dicht op dat ze de artiest bijna kunnen aanraken. Deze bijzondere sfeer wordt erg geapprecieerd en dit zowel door het publiek, maar zeker ook door de artiesten.”

Scène-sur-scène

“De kleine tribune – wij spreken doorgaans van de scène-sur-scène-opstelling – wordt gedurende het cultuurseizoen meerdere keren per week gebruikt en dit om kleinschaliger producties te tonen. Het intieme karakter van de opstelling zorgt voor een optimale verbinding en beleving tussen publiek en artiest”, besluit Christiaens.