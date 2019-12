Nieuwe relaxzetels voor bewoners met dementie in woonzorgcentrum De Motten Dirk Selis

23 december 2019

15u20 0 Tongeren Het woonzorgcentrum De Motten biedt zorg op maat . Om beter tegemoet te komen aan de noden van personen met dementie werden er op vraag van de werkgroep dementie drie nieuwe relaxzetels gekocht. Na uitgebreid testen werd er gekozen voor De Wellness Nordic Relax Chair. Deze stoel wiegt zachtjes op de tonen van relaxerende muziek. Zo komen personen met dementie makkelijker tot rust en kunnen ze beter ontspannen.

“In het woonzorgcentrum De Motten stijgt het aantal bewoners met dementie”, zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken. “Het is onze ambitie om de zorg meer en meer af te stemmen op de specifieke noden van deze doelgroep. Daarom zijn onze zorgverleners, de directie en het bestuur van het woonzorgcentrum De Motten erg tevreden dat we onze bewoners met dementie in het woonzorgcentrum vanaf nu deze Wellness Nordic Relax Chair kunnen aanbieden.”

Ontsnappen aan de chaos

“De relaxzetel zal ingezet worden in iedere fase van het dementieproces”, vertelt directeur van woonzorgcentrum De Motten, Katrijn Libens . “In de beginfase kunnen de bewoners met dementie ontsnappen aan de chaos in hun hoofd. In de laatste fase wordt hen met zintuiglijke stimulatie extra comfort aangeboden. Zo bieden deze relaxzetels net dat tikkeltje meer. Het woonzorgcentrum De Motten in Tongeren is het enige woonzorgcentrum in België dat gelijktijdig drie relaxzetels in gebruik neemt. In het woonzorgcentrum verblijven op elke afdeling bewoners met dementie, men wil er geen onderscheid maken of het personeel belasten met het uitwisselen van materiaal. Deze relaxzetels bieden immers ook een stukje wellness voor de andere bewoners.”