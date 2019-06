Negen scholen en een vereniging

beloond voor Operatie Proper LXB

21 juni 2019

12u00 0

Zo’n 1.655 kinderen uit negen lagere scholen en vrijwilligers van een vereniging uit Tongeren hebben de voorbije maanden een zwerfvuilactie gehouden die loopt on het motto Operatie Proper. Hiervoor krijgen ze van de stad een beloning. Patrick Jans, schepen van milieu, mocht vandaag cheques overhandigen voor een totaal bedrag van 5.220 euro. Voor Operatie Proper die voor het tweede schooljaar op rij plaats heeft gevonden, werd met Mooimakers samengewerkt. Deze laatste stelde plastic afvalzakken, handschoenen en grijpers, waarmee lege drankblikjes, flesjes, papier en karton konden gegrepen worden, ter beschikking van de kinderen, hun leraren en vrijwilligers van de vzw Iliria, een Kosovaarse vereniging uit Tongeren. Dat Operatie Porper nodig is, blijkt uit de toenmende hoeveelheid zwerfvuil dat op straten, pleinen en in de bermen argeloos achtergelaten wordt. “Het blijft een hardnekkig en aanslepend probleem”, stelt schepen Jans. “We delen boetes uit maar kennelijk heeft dat weinig impact op het gedrag van mensen die vuil op straat laten rondslingeren. We moeten doorgaan met Operatie Proper en blijven inzetten op bewustmaking. En het is goed dat we kleuters, kinderen en jongeren sensibiliseren om geen vuil op straat of een andere publieke plaats te gooien.” De deelnemende scholen en vereniging vegen niet enkel voor hun eigen deur. Ze geven ook het goede voorbeeld aan alle andere inwoners. “Bij de stad doen elke dag twee ploegen de ronde om zwerfvuil op te halen en sluikstorten op te ruimen”, leg Patrick Jans tot slot uit.