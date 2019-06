Nachtzwemmen bij Sportoase Tongeren LXB

26 juni 2019

12u00 2

Waterratten die ook ‘s avonds afkoeling zoeken in het water kunnen nu donderdag 27 juni uitzonderlijk plonsen, duiken, pootje baden of baantjes trekken in het overdekt instructiezwembad bij de Sportoase Eburons Dome op het industriezone Tongeren-Oost. Nachtzwemmen kan daar vanaf 21.30 uur - de normale sluitingstijd van het zwembad - tot middernacht. Bovendien geldt er een aangepast en goedkoper tarief.

Meer info bij Michaël Schouwaerts via 0475. 85.35.85.