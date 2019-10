Nacht van de Duisternis in Tongeren DSS

10 oktober 2019

16u03 0 Tongeren Op Zaterdag 12 oktober, proef je in Tongeren de donkerste nacht van het jaar. De stad Tongeren organiseert die nacht een wandeling die start aan De Kluis in Vrijhern.

“Tijdens deze gratis wandeling kan je met een echte sterrenkijker Janneke Maan en een vuurspuwer bijna voelen, een (h)eerlijke Fairtrade soep in Anandas spirituele winkel en een drankje met Kinderpret sluiten de donkere wandeling in alle rust af aan De Kluis van Vrijhern”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens. “De eerste wandeling start om 19 uur (dan elke 15 min). De laatste wandeling start rond 20.30 uur. Opgelet! De Sint-Geertruistraat is afgesloten voor verkeer vanaf 18.00 uur tot 24.00 uur. Er is een omleiding voorzien via de Hasseltsesteenweg - Nieuwe Steenweg - Bilzersteenweg.”