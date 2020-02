Mysterie van Tongerse zwarte zwaan opgehelderd: ze stierf door stress en ouderdom Dirk Selis

03 februari 2020

16u48 1 Tongeren “Onze Tongerse zwarte zwaan werd eind januari spijtig genoeg dood aangetroffen”, vertelt schepen van Leefmilieu Patrick Jans (Open Vld). “De eerste uitgevoerde autopsie in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen had geen zichtbare letsels aangetoond. Er was verder onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke doodsoorzaak.” Maar die duidelijkheid is er nu.

De dierenartsen Stef Michels en Matty Timmermans van het Natuurhulpcentrum voerden op de gevonden zwaan een autopsie uit. Er werden stalen van het hart, milt, lever, long en nier opgestuurd naar het diergeneeskundig labo. Uit de autopsie, en na onderzoek van de staalnames, bleek dat de gestorven zwaan een erg oud dier was, dat bovendien last had van jicht. “Wij vermoeden dat het dier door de stress van het transport, in combinatie met een mogelijke stressfactor tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag, is overleden”, besluiten de dierenartsen nu.

Na de 2,5 jaar durende herinrichtingswerken op de Motten en de Jeker keerde de zwarte zwaan terug naar Tongeren. De zwaan werd er samen met een andere zwarte kompaan van het Natuurhulpcentrum losgelaten op de vijver aan De Velinx. Momenteel zit er dus nog maar één zwarte zwaan op die vijver. “De nog levende zwaan, het mannetje, maakt het ondertussen goed en toont geen enkel teken van ziekte of onbehagen”, besluit schepen Patrick Jans.