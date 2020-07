Miss België-kandidate Inez Dusaert (20) maakt armbandjes voor het goede doel Dirk Selis

14 juli 2020

09u23 0 Tongeren De Tongerse Inez Dusaert (20) is kandidate voor Miss Limburg en Miss België 2021. Ze is geslaagd voor haar tweede jaar maatschappelijk werk aan Hogeschool PXL en heeft ook deelgenomen aan Top Model International. “Ik zag een post op Instagram voorbij komen over de inschrijvingen voor Miss België en dacht dat dit wel iets voor mij was”, zegt Inez.

“Als kandidate Miss België maar ook als toekomstig maatschappelijk werker wil ik mij inzetten voor het goede doel”, vertelt de twintigjarige Inez Dusaert. “Aangezien ik graag creatief bezig ben, ben ik op het idee gekomen om zelf armbandjes te maken. Ik vond dit een heel leuk idee omdat het op deze manier veel persoonlijker was dan wanneer ik iets aankocht. Deze armbandjes maak ik thuis en ik probeer er zo veel mogelijk verschillende te maken. Deze kunnen ook gebruikt worden als enkelbandjes aangezien ze aanpasbaar zijn. Een armbandje kost 5 euro en kan afgehaald worden of ik kan ze verzenden. Bij interesse kan je mij een mail sturen via dusaertinez@gmail.com.”

Miss Belgium for Children

“Het goede doel van Miss België noemt Miss Belgium for Children”, gaat Dusaert verder. “Ze hebben zich onder andere ingezet voor Villa Rozenrood in De Panne, onderzoek naar leukemie (Télévie), voor langdurig zieke kinderen (Simon en Odil) en voor de bouw van een school in Cambodja, ... Natuurlijk mag je ook altijd iets meer geven, alles gaat naar het goede doel!” besluit Ines.