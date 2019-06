Minnares vindt haar partner in bed, dood door 52 messteken: “Politie bellen? Ik was in shock” VCT

12 juni 2019

20u42 0 Tongeren P. (58) uit Genk had al 26 jaar een relatie met Antonio Danti (60) toen ze hem op 28 maart 2012 vol bloed vond op bed in zijn flat in Genk. Doodgestoken met 52 messteken. “Ik hoorde mijn dochter roepen en zag Toni liggen. Ik was in shock en in paniek.” Naar de politie belde ze niet. “Ik heb daar niet aan gedacht. Ik wilde op dat moment alleen maar mijn familie rond mij heen.”

“We hadden samen een dochter maar ik was niet gehuwd met hem,” startte P. haar getuigenis voor het hof van assisen in Tongeren. “Mijn dochter droeg toen zijn naam niet omdat hij nog niet officieel gescheiden was.” Antonio , ‘Tonino’ noemde zij hem, was lief, maar ook wel zenuwachtig. “Hij was een zeer goede vader voor onze dochter. Soms nam hij haar mee op vakantie, naar de speeltuin of naar zijn vrouw en naar zijn dochter, ook al wilde ik dat niet.” Van samenwonen was geen sprake. Danti en P. zagen elkaar alleen ’s ochtends en ’s avonds. Werken mocht ze niet, en Tonino had ook niet graag dat ze wegging of zich met zijn zaken bemoeide want dan kreeg hij “zware handen”. “Maar ik was echt verliefd op hem. Blind verliefd eigenlijk.”

Drugs niet opgemerkt

Dat Toni zich met veel met drugs bezig hield, had P. zelf nooit gemerkt. Zelfs niet toen ze zoveel jaar geleden met Toni op vakantie was gegaan naar Londen en ze door de politie opgepakt werden door een pak met wit poeder in de auto. “Ik was nog zo jong en wist niet wat dat was.” Ze vond het wel vreemd dat Toni constant met zijn goede vriend Mustafa optrok. De twee trokken zelfs geregeld de slaapkamerdeur achter zich dicht. Om samen cocaïne te snuiven, verklaarde Mustafa zelf. “Ik heb eens tegen de deur gestampt om te kijken wat ze daar deden,” getuigde P., “Maar toen was Toni daar met zijn stok.” Want zijn stok en zijn slagersmes had Toni altijd langs het bed liggen.

Niet naar de politie gebeld

Op 28 maart 2012 was P. samen met T., haar 12-jarig dochtertje dat geboren werd uit de liefdesrelatie met Toni, naar de flat van haar partner gegaan. “Mijn dochter is eerst in de slaapkamer gaan kijken. Ik hoorde haar roepen en zag Toni daar toen liggen. Ik was in shock en ben daar een tijd blijven staan. Naar de politie gebeld? Neen, daar heb ik niet aan gedacht. Ik wilde mijn familie rond mij heen want ik was volledig in paniek.” P. zocht wel nog eerst tevergeefs naar de 7.000 euro die Toni achter de vloerplint in een plastic handschoen had verstopt. “Geef dat geld aan mijn dochter als mij ooit iets overkomt,” had Toni haar gevraagd. P. gaf ook toe dat ze daarna nog wat spullen verplaatste, enkele gsm’s en een horloge meenam.

Dochter te zwaar aangedaan

Dochter T., nu een studente van 19 jaar oud, was zelf te zwaar onder de indruk om te getuigen. “Hij was heel lief,” snikte ze, op de vraag van voorzitter Thys om iets over haar vader Toni Danti te vertellen. Uit respect werden verder geen vragen meer gesteld aan het meisje. Maar beschuldigde Roberto S. (38) veerde recht en sprak T. aan. “Ik vind het heel erg wat er met uw vader gebeurd is, maar ik zweer uit de grond van mijn hart dat ik het niet gedaan heb.” De beschuldigde raakte dan ook zwaar gefrustreerd toen de speurders van de FGP Limburg veertien aanwijzingen van schuld tegen hem oplijstte. Van belastende vingersporen en DNA materiaal tot bezwarende getuigenverklaringen. In zijn elf verhoren paste Roberto zijn verklaringen daarvoor stapsgewijs aan. “Ik kreeg kortsluiting in mijn kop door al die vragen. Er werd druk op mij gezet en ik heb daardoor misschien geen juiste dingen verklaard,” sloot Roberto af. Morgen komt een buur aan het woord die de dader na de feiten zag wegvluchten.