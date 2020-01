Minister Demir erkent 109,4 ha extra als natuurreservaat in Limburg Dirk Selis

08 januari 2020

06u13 0 Tongeren Limburg beschikt sinds kort over 109,4 hectare bijkomend natuurreservaat. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op minder dan drie maanden tijd alle nog hangende natuurerkenningsdossiers weggewerkt. Door de erkenning van in totaal 51 bijkomende gebieden als natuurreservaat komt in gans Vlaanderen 682,5 ha natuur extra onder effectief natuurbeheer bij natuurverenigingen Natuurpunt, Limburgs Landschap, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Durme. Door deze erkenning ontvangen de verenigingen vanaf 2020 jaarlijks beheersubsidies.

Het was de voorganger van Demir, Koen Van den Heuvel, die in 2019 startte met de behandeling van de vele erkenningsdossiers die nog dateren van de periode voor oktober 2017. Demir slaagde er nu in om op amper drie maanden tijd de achterstand volledig weg te werken door maar liefst 51 gebieden te erkennen met een gezamenlijke oppervlakte van 682,5 ha. Sommige dossiers dateerden nog van 2015. Hiermee komt de oppervlakte erkend natuurreservaat in Vlaanderen op 21.546ha. Voor Limburg gaat het om 10 bijkomende gebieden met een totale oppervlakte van 109,4 hectare, beheerd door Natuurpunt, Limburgs Landschap en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Mens en natuur

“Op dit moment beheren talloze verenigingen samen al meer dan het dubbele in oppervlakte natuurreservaat dan de Vlaamse overheid zelf. Door de erkenning komen zij jaarlijks in aanmerking voor middelen om de natuurkwaliteit van de gebieden verder te verhogen”, zegt Demir. “Niet alleen wordt het prachtige groen in onze mooie provincie Limburg hiermee versterkt, het is ook een erkenning voor het goede werk dat de drie verenigingen in onze provincie verzetten als het gaat over natuurbeheer.” Het kan gaan om verlaten akkers die omgevormd worden naar soortenrijk grasland of bos; maar evengoed om een bestaand bos dat nu een meer natuurgericht beheer krijgt. “Voor elk erkend reservaat moet ook een toegankelijkheidsplan opgemaakt worden, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die er floreert zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten. Een win-win dus voor mens én natuur”, besluit de minister.