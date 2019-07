Met Vier in Bed: Heden en verleden komen samen in ’t Huys Steyns Birger Vandael

09 juli 2019

23u27 0 Tongeren Na een weekje afwezigheid vertoeft het VTM-programma Met Vier in Bed opnieuw een week in de bronsgroene provincie. Vier dagen lang trekt het programma langs bij speciale overnachtingsplaatsen die elk een eigen verhaal hebben. Wij laten de gastheren en gastvrouwen zelf aan het woord.

In 1892 begon Louis Steyns in Tongeren met de productie van het prestigieuze schoenmerk Ambiorix. Ruim een eeuw later doet ’t Huys Steyns dienst als kleinschalig boutique hotel. Voor de broers Corné (45) en Laurent Meertens (49) is het hotel misschien wel het pronkstuk van hun jarenlange inspanningen in de horeca- en hotelsector.

“Achttien jaar geleden transformeerden we de 18de eeuwse vierkantshoeve van onze ouders in een brasserie. Dit omdat fietsers wel eens stopten omdat ze dachten dat ons privéterras een binnenplein was en zo begonnen we met onze eerste brasserie. Dat was eigenlijk meer een hobby dan een echt job”, glimlacht Corné.

Twee hotels

Na drie jaar ervaring met hun eerste brasserie kozen de broers ervoor om vol te kiezen voor de horeca. In 2003 openden ze in Tongeren hun tweede brasserie. “Vijf jaar geleden kwam het pand naast die deze brasserie vrij te staan. “We zagen toen de opportuniteit en openden een nieuw type hotel in dit leegstaand pand. Boutique Hotel Caelus VII deed het meteen erg goed. Na twee jaar stelden we vast dat de vraag naar de zeven kamers groter was dan het aanbod. Toen uiteindelijk ’t Huys Steyns te koop kwam te staan, kozen we ervoor hier een tweede hotel te openen en te stoppen met onze brasseriezaken.”

Het historische huis in Tongeren kreeg zo een nieuwe invulling. “Je voelt hier nog echt de ziel van vroeger”, lacht Corné. “Dat was eigenlijk echt wat we zochten. Mensen houden van een verhaal en dat vinden ze hier. We kozen ervoor om op subtiele wijze de link te leggen met het verleden. Zo dragen alle kamers de naam van een type schoen (zoals de moncassin-kamer of de sneaker-kamer, red.). Bovendien vind je overal ook decoratie van vroeger terug, zoals een oud aanbeeld waarop schoenen gemaakt werden. Verder hebben we ook een tijdlijn, oude bestellijsten en foto’s – zoals die van Koning Albert toen hij als prins een bezoek bracht aan Ambiorix – opgehangen. Het is niet de bedoeling om er een museum van te maken. Het is ook geen ouderwets hotel, want je vindt hebt hier uiteraard ook internet, televisie en airco. Via de website van het hotel kan je zelfs een virtual tour doorheen het gebouw maken.”

Broederband

De samenwerkende broers hebben elkaar helemaal gevonden. “We vullen elkaar aan”, lacht Corné. “Hij houdt zich bezig met cijfers en getallen en doet het commerciële luik, ik ben meer bezig met de dagdagelijkse en technische kwesties. De tijd van de broederlijke discussies ligt al een tijdje achter ons, we doen elk perfect ons ding.” Of dat ook in ‘Met Vier in Bed’ tot succes leidt, zie je vanaf 21.40 uur op VTM.