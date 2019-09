Mark Coenen schrijft boek over zijn Italiaanse midlifecrisis: “Limburg is Le Marche in het klein” Dirk Selis

26 september 2019

15u02 0 Tongeren Netmanager StuBru, netmanager Donna, Canvas, zelfs algemeen directeur radio en later strategie. Er was geen functie bij de VRT die Mark Coenen (57) niet bekleed heeft. Maar toen zijn carrière begon te tanen, nam hij in 2010 een fors besluit. Hij kocht een huisje in Le Marche op zoek naar ristretto’s bij het ontbijt, Italiaanse cultuur, kuststadjes vol van licht en van licht vergane glorie, trattoria’s met de beste crostini’s en zon, veel zon. Meer nog het opleidingshoofd Journalistiek in Hasselt schreef er een boek over. Wij hadden een gesprek met een overlever van vele midlife- en levercrisissen, die zijn geluk zoekt in Italië en dat vindt, maar niet helemaal.

Laat mij met de deur in huis vallen. Over welke idioot gaat het in de titel?

Hij zit voor u. Idioot is een beetje sterk, maar de aankoop, bijna op goed geluk, van een huis in een land dat je nauwelijks kent, had slecht kunnen aflopen. Daar moet je een beetje gek voor zijn. Maar Italië voor gekken bekt niet zo goed. Ik moet wel de hele tijd uitleggen aan Italiaanse vrienden dat die idioot mijzelf betreft en niet het hele Italiaanse volk.

Het Jesseren van jouw moeder slingert als een rode draad doorheen het boek.

Mijn moeder was inderdaad van Jesseren, een dorp dat midden in het prachtige glooiende Haspengouw. Het landschap brengt mij terug naar de melancholie van mijn moeder. Limburg, maar tien graden warmer, dat is Le Marche. De glooiingen van het land, het unisoon gebrom van de tractoren op de velden in de verte, de hoogzon in de zomer – ze zijn dezelfde in Borgloon als in Monte San Martino, in Widooie en Servigliano. Alleen zijn ze in Italië grootser. En duren de zomers langer. Limburg is Le Marche in het klein. Of Le Marche is Limburg in het groot (lacht). Ik heb hele mooie jeugdherinneringen aan de tijd dat we naar Jesseren gingen in de zomer. Ondertussen zijn mijn ouders dood. Al hun verhalen zijn er niet meer. Ik heb het ook boek geschreven omdat ik iets wilde opschrijven dat bij mijn dood niet helemaal verdwijnt. Ik heb gemerkt bij de dood van mijn ouders hoe snel alles vervaagt en hoe snel iedereen vergeten is. Dit boek is een klein verzet daartegen: je kan altijd blijven lezen hoe we het stelden. Alles gaat voorbij, maar wie weet lezen mijn achter-achterkleinkinderen in 2100 wat voor een “idioot” hun overgrootvader wel was. Dat vind ik een heel leuk en troostend idee. En voor de rest heb ik het geschreven voor iedereen die warmte, gastvrijheid, gezelligheid en familie hoog in het vaandel draagt. Voor heel Limburg dus, op zijn minst. (lacht).

Jouw buurman in Italië is Rudi Vrankcx, die ook het voorwoord van het boek schreef?

Als je buurt heel breed interpreteert wel ja. Rudi heeft een huis in Todi in Umbrië, en dat is toch tweehonderd kilometer van bij ons. We gaan wel elk jaar bij elkaar op bezoek. We kennen en appreciëren elkaar van in mijn tijd bij de VRT en Rudi was zo galant om het voorwoord te schrijven. En hij spreekt beter Italiaans dan ik, maar dat is eigenlijk niet echt een verdienste.

Je vertelt ook over jouw mindere dagen bij de VRT

Het boek vertelt ook, zij het zijdelings, over mijn carrière bij de openbare omroep. Ik zat tussen de ellendig lange vergaderingen door lustig te zeilen op het web, op zoek naar een betaalbare woning in Le Marche. Ik heb het huis gekocht in een periode waarin ik mij op mijn werk steeds minder goed in mijn vel ging voelen. Iedereen zoekt dan een uitlaatklep: sommigen gaan op de lotto spelen of zoeken een nieuwe vrouw. Ik kwam toe met een nieuw huis in Italië. Een vrouw had ik al. En ik had het gevoel de lotto te winnen met dat huis in Le Marche. Nadat ik kandidaat was om CEO te worden maar het niet haalde -Sandra De Preter werd mijn nieuwe bazin- moest ik mij herpakken en dat viel mij soms zwaar. Gelukkig heb ik mijn laatste jaren mogen doorbrengen als netmanager van Canvas: dat was echte een cadeau. En de muizenissen op het werk werden weggeblazen door de nieuwe ervaring in een nieuw huis in den vreemde.

Je ontdekte ook de winter in Italië.

Als je zo’n huis koopt in een zonnig land dan denk je dat het weer daar altijd spectaculair veel beter is dan bij ons. Het bleek dat het ook spectaculair veel slechter kon. In februari ligt de sneeuw bijvoorbeeld dikwijls meer dan een meter dik. En die blijft dan liggen voor een paar weken. Gelukkig hebben de mensen zich daarop georganiseerd met een grote voorraad eten en een goeie internetverbinding. Maar een winterslaap is het wel. Tot het in maart weer aangenaam begint te worden en de natuur weer wakker wordt. En de mensen dus ook.

Jouw credo luidt: ‘Moet. Just. Niks.' Leg eens uit.

Hoe ouder ik ben, hoe minder lawaai ik kan verdragen, heb ik de indruk. In Le Marche is het ‘s avonds stiller dan op de maan, alleen wat herten en everzwijnen die knorren in de verte. Ik zoek de rust, maar wel met een goeie wifi-verbinding. Ik wil wel op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de wereld. Daarom heb ik ook geïnvesteerd in ordentelijk internet. Niets is zo leuk om de treurnis van de Belgische politiek te volgen op je terras in de ochtendzon, terwijl je een espresso aan het drinken bent. En ik ben een fervent tegenstander van bucketlists, die je voorschrijven wat je in je leven allemaal moet doen. Ik ga niet op zoek naar exotiek in rare streken maar ben tevreden met wat ik heb in Italië. Ik laat mij daar ook niets over wijsmaken: ik moet niets. Niemand moet iets, als je daar over nadenkt. We dénken alleen dat we zoveel moeten, omdat andere mensen ons dat zeggen. Dat is dus gewoon niet waar.

Het feit dat jullie met het gezin Coenen vegetarisch zijn, ging er met jullie Italiaanse buren moeilijk in.

De Barchetta’s, onze Italiaanse vrienden en buren willen overal iets te zeggen over hebben en doen dat dan ook. Dikwijls vinden zij wat wij doen een beetje raar. We hebben het huis wat modern verbouwd, wat ons op vreemde blikken van de Barchetta’s kwam te staan, die zweren bij de traditie van de streek. Geen ramen in ijzer maar in hout en niet teveel moderniteit in de vloerbedekking, een gewone steen is ook goed genoeg. Zij komen altijd proberen om ons van idee te doen veranderen en spreken daarvoor ook altijd Isabelle aan, mijn vrouw, die veel beter Italiaans spreekt dan ik. Ik probeer dan te ontsnappen, wat dikwijls nog lukt ook. Enfin, toen we met zijn allen vegetarisch werden (ons hele gezin dus), lachten de Italianen ons gewoon uit. Zij kunnen niet verstaan dat je zonder vlees lekker kan eten. Als het van hen af hangt gooien ze elke dag een everzwijn op de barbecue. Maar ere wie ere toekomt: nu koken ze heerlijke gerechten zonder vlees voor ons. Het kan dus wel!

Je bent in het boek ook heel open over jouw prostaatkanker.

Ik kreeg het bericht dat ik kanker had en geopereerd moest worden toen ik in 2015 een weekje in Italië zat met een vriend. Dat sloeg in als een bom, maar ik heb geluk gehad. Een paar weken later werd ik al geopereerd. Het jaar daarvoor had Beppe, onze Italiaanse vriend, net dezelfde kanker gehad. Dat schept dus echt een band. Sindsdien zeggen we Due Amici, zerp prostate tegen lekaar als we elkaar zien; twee vrienden, nul prostaten.

Slotvraag. Je begint jouw boek met de uitspraak ‘Geluk is alles wat men niet vergeet’. Waarom?

Omdat ik denk dat dat waar is. Geluk bestaat uit herinneringen aan mensen en gebeurtenissen die het leven kleur geven of dat gegeven hebben. Alle andere dingen vergeet je liefs zo gauw mogelijk. Al is dat soms helaas niet mogelijk. Daarom zijn ook zoveel mensen ongelukkig, denk ik.