Man (31) vecht verkeersinbreuk aan en test vervolgens positief op cocaïne Birger Vandael

07 augustus 2019

12u08 1 Tongeren Een 31-jarige man uit Tongeren heeft zich dinsdag niet van zijn slimste kant laten zien. Hij trok naar het politiecommissariaat van Bilzen om een verklaring af te leggen aangaande een eerdere verkeersinbreuk, maar testte vervolgens positief op cocaïne.

De vorige inbreuk betrof rijden zonder geldig rijbewijs en een positieve speekseltest. Deze keer testte hij positief voor het gebruik van cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Later zal hij zich ook nog moeten verantwoorden bij de politierechter.

Heroïne achter het stuur

De lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft dinsdag nog een tweede bestuurder betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen. Hij werd gecontroleerd op de Maastrichterstraat in Bilzen. Deze 42-jarige man uit Hasselt legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van heroïne. Zijn voorlopig rijbewijs was bovendien verlopen en hij had een lopend rijverbod. Zijn voertuig werd getakeld en, in opdracht van het parket, voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd met het oog op verbeurdverklaring. Ook hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.