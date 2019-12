Lydia Peeters trekt 1,3 miljoen euro uit aan fietsinvesteringen voor Limburg Dirk Selis

30 december 2019

11u49 0 Tongeren In het kader van het ‘fietsfonds’ ontvangen zes Limburgse gemeenten en steden samen een Vlaamse subsidie van bijna 1,3 miljoen euro voor het realiseren van een fietsinfrastructuurproject. Het gaat over fietstrajecten die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). “De uitvoering van deze fietsinfrastructuurprojecten dragen bij tot een veilige en vlotte fietsomgeving. Dergelijke projecten moeten een stimulans zijn voor de Vlaming om de auto vaker in te ruilen voor de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld).

Fietsfondssubsidies zijn bedoeld voor de aanleg van fietsinfrastructuur langs wegen die niet onder het beheer van het Vlaamse gewest vallen en die onderdeel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De Vlaamse overheid werkt daarvoor samen met de provincies en lokale besturen. De vijf Vlaamse provincies kunnen twee keer per jaar een gebundelde subsidieaanvraag indienen voor verschillende fietsinfrastructuurprojecten en ook provincie Limburg deed dat voor 6 projecten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters maakt 1.263.414,80 euro vrij voor deze 6 fietsinfrastructuurprojecten. “Voor elk ingediend project wordt de subsidie in twee schijven uitbetaald: een eerste schijf bij de gunning van de werken en een tweede schijf bij de voorlopige oplevering. De investeringen zijn al gerealiseerd en zichtbaar in Lummen, Nieuwerkerken, As, Tessenderlo en Tongeren. In Beringen zijn de werken voorlopig nog niet opgeleverd”, besluit Peeters.