Louis Marchal wil hoge toppen scheren bij handbal Tongeren. Guido Gielen

16 september 2020

04u54 0

Er kwam met Jean-Luc Grandjean een nieuwe trainer en die kreeg enkele nieuwe spelers met ervaring die terugkeerden na een avontuur in Frankrijk. Op de komst van de getalenteerde Louis Marchal (22) drong de Waalse trainer fel aan bij voorzitter Luc Tack en na tien jaar bij Wezet was de opbouwer klaar voor een nieuwe avontuur.

En ondertussen al ingeburgerd in de Ambiorixstad ?

“De aanpassing verliep vrij vlot. Tja, de spelers van Visé en Tongeren kennen elkaar vrij goed door de korte afstand. En er is veel Waalse inbreng bij Tongeren. De nieuwe trainer Grandjean heeft mij kunnen overtuigen om de overstap te maken en veel spelers waren geen onbekenden voor mij. Ik werd ook uitstekend opgevangen en voel mij hier al goed thuis.”

HC Visé speelt al jaren mee voor de prijzen. Waarom dan de keuze voor Tongeren ?

“Tongeren is toch een traditieclub die in het verleden altijd heeft meegespeeld voor de prijzen. Er kwamen nu enkele jongens met veel ervaring bij het team en ik wil op alle vlakken nog progressie boeken. Ik begon te handballen bij Sprimont en op 12-jarige leeftijd trok ik naar Wezet. Na tien jaar leek mij de tijd rijp om elders te proeven van een andere aanpak. Ik wil vooral veel bijleren in defense. Fel en stevig spelen is mijn handelsmerk en ik kon toch al vijf selecties afdwingen bij de nationale ploeg. In Tongeren lopen meerdere jongens die een vaste waarde zijn bij de Red Wolves. Daar kan ik nog veel van bijleren. Ik hoop dan ook dat ik bij Tongeren hoge toppen kan scheren en snel een vaste pion kan worden.”

Hoe verliep de voorbereiding ?

“Vrij goed. De resultaten zijn natuurlijk nog wisselvallig en dat is logisch omdat de nieuwe jongens zich nog moeten aanpassen en iedereen nog moet zoeken naar zijn beste vorm. Bovendien is er een nieuwe trainer en die wil meerdere systemen uitproberen. We zijn nog in volle opbouw, maar de progressie is merkbaar en stilaan groeien we meer naar elkaar toe.”

Wat is de ambitie van Tongeren ?

“Als prof wil je altijd spelen voor het allerhoogste. Er is natuurlijk Bocholt dat de laatste jaren oppermachtig was, maar hier in Tongeren zit veel kwaliteit en we willen de Damburgers het vuur aan de schenen leggen. Meestrijden zowel in de Bene-League als in de Belgische competitie voor de titel moet ons doel zijn, maar laten we vooral hard werken en kijken van wedstrijd tot wedstrijd.”

En hoe zit het met de Nederlandse taal ?

“Slecht (lacht). Het zal ook niet gemakkelijk zijn om het snel te leren, want met veel Waalse spelers in onze kern is Frans hier de voertaal geworden. Toch ben ik van plan om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Qua verplaatsingen valt het ook best mee. Het is afwisselend. Eens bij papa in Banneux of bij mama in Luik. Hopelijk zal corona geen roet komen strooien in het seizoen, want ik ben klaar voor mijn grote doorbraak.”