Leverancier gemanipuleerde witte kassa’s vrij onder voorwaarden VCT belga

07 januari 2020

De raadkamer in Tongeren heeft vandaag beslist om R. uit Zutendaal, de man die ervan verdacht wordt gemanipuleerde witte kassa's te hebben geleverd aan heel wat horecazaken in de provincie, vrij te laten onder voorwaarden. Zijn raadsman Louis Christoffels bevestigt het nieuws. "Merkwaardig dat diegene die er het minst mee te maken heeft, het langst in hechtenis heeft moeten zitten."

Op vijf december vielen speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg binnen in verschillende horecazaken in Genk, Hasselt, Zutendaal, Maasmechelen en Lommel in het kader van een groot onderzoek naar fiscale fraude en informaticafraude.

R., die via zijn firma Kassa & Co in Genk witte kassa’s leverde aan heel wat horecazaken in de provincie, zoals de Guiliano restaurants, ’t Stadscafé en 360° in Genk en 5th Avenue en L’Avenida in Hasselt, werd samen met negen andere personen gearresteerd.

Vijf verdachten, waaronder ook de programmeur van de gemanipuleerde kassasystemen, moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Programmeur S. werd op 24 december vrijgelaten onder voorwaarden. Kassa-leverancier R. werd vandaag in vrijheid gesteld. “Hij zal nu de draad opnieuw proberen op te nemen,” aldus zijn raadsman. Net als de andere verdachten die in het dossier werden vrijgelaten onder voorwaarden, zal R. een contactverbod moeten naleven.