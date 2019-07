Levensgrote postduif kleurt muur van café Rembrandt LXB

15 juli 2019

12u00 0 Tongeren Rembrandt, het oudste café van Tongeren (uit 1881), heeft niet langer een blinde gevel. Adéle Renault, een bekende street art-kunstenaar uit Vaals in Nederlands-Limburg heeft de gevel gekleurd met een levensgrote duif. “Duiven zijn een metafoor voor de mensen”, legt ze uit. “Net omdat ze zo verstedelijkt zijn.”

Adèle Renault heeft een postduif geschilderd. Haar werk is uitgevoerd in opdracht van Hip Hub Hooray, een regionaal hiphopfestival met street art, breakdance en andere uitingen van de hiphopcultuur - en in samenwerking met MoMent. Dat laatste is een cultuurfestival dat deze zomer voor het derde jaar op rij loopt in Tongeren.

“De schildering is de eerste van een reeks die we in de regio willen aanbrengen op publieke plaatsen”, zegt Daniëlle Gielen van Hip Hub Hooray. “We willen een netwerk van muurschilderingen realiseren en zo de steden in de regio met elkaar verbinden.”

Eten uit je hand

Anneleen Slechten en Michael Dusar, de uitbaters van café Rembrandt, waren meteen te vinden om de gevel van hun zaak op te frissen met een kunstwerk. “De duif is niet enkel haarfijn geschilderd, het is ook een mooi voorbeeld van een illusie. Als je goed voor de muurschildering staat, kan je zelfs de duif uit je hand laten eten.”