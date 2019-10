Lei Beaumont tegen de jury: “Ik heb Josée niet om het leven gebracht en ik hoop u daar de komende dagen van te overtuigen” Dirk Selis

11 oktober 2019

09u37 0 Tongeren Een zelfverzekerde en rustige Lei Beaumont (71) verschijnt vandaag ongeboeid samen met zijn drie advocaten voor de tweede dag van zijn tweede assisenproces in Tongeren. Vandaag is het woord aan hem. In mei werd Beaumont bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven eind 2009. Hij daagde niet op voor dat proces omdat hij ‘in paniek’ en ‘bezorgd om zijn besmeurde reputatie’ net voor de start was gevlucht naar het buitenland, zo geeft hij nu toe. Vandaag lijkt er van paniek geen sprake meer. Een rustige, keurig uitgedoste Beaumont is klaar voor zijn verhoor.

De gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Vucht bij Maasmechelen neergekogeld met vijf dodelijke schoten in haar bovenlichaam en hoofd. Begin mei veroordeelde de volksjury en het hof van assisen in Tongeren Lei Beaumont tot een levenslange celstraf voor die ‘uiterst brutale en laffe executie’. En tot de betaling van de kosten van de staat, toen begroot op een kleine 100.000 euro. Beaumont zelf werd daarna internationaal geseind op de Most Wanted-lijst van voortvluchtige criminelen, want hij was net voor zijn proces ondergedoken. Het FAST-team van de federale gerechtelijke politie arresteerde hem op 29 mei in het Spaanse Calpe. Op 11 juni werd hij overgebracht naar de gevangenis van Hasselt, waar hij nu nog verblijft.