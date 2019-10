Lei Beaumont: “Ik heb Josée niet om het leven gebracht en ik hoop u daar de komende dagen van te overtuigen” Dirk Selis

11 oktober 2019

09u37 0 Tongeren Een zelfverzekerde en rustige Lei Beaumont (71) verscheen vrijdag ongeboeid samen met zijn drie advocaten voor de tweede dag van zijn tweede assisenproces in Tongeren. Vandaag is het woord aan hem. In mei werd Beaumont bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven eind 2009. Hij daagde niet op voor dat proces. “Ik was in paniek geslagen omdat ik mijn advocaten niet meer kon betalen”, zegt hij nu. Vrijdag was die paniek gesmolten als sneeuw voor de zon. Een rustige, keurig uitgedoste Beaumont antwoordde beheerst en beredeneerd op alle vragen van de voorzitter.

De gepensioneerde kleuterjuf Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 na een koffieklets in tearoom t’ Pralientje samen met haar beste vriendin in de garage van haar woning aan de Brugstraat in Vucht bij Maasmechelen neergekogeld met vijf dodelijke schoten in haar bovenlichaam en hoofd. Begin mei veroordeelde de volksjury en het hof van assisen in Tongeren Lei Beaumont tot een levenslange celstraf voor die ‘uiterst brutale en laffe executie’. En tot de betaling van de kosten van de staat, toen begroot op een kleine 100.000 euro. Beaumont zelf werd daarna internationaal geseind op de Most Wanted-lijst van voortvluchtige criminelen, want hij was net voor zijn proces ondergedoken. Het FAST-team van de federale gerechtelijke politie arresteerde hem op 29 mei in het Spaanse Calpe. Op 11 juni werd hij overgebracht naar de gevangenis van Hasselt, waar hij nu nog verblijft.

Agressieve driftkikker

Het is een schijnbaar ontspannen Lei Beaumont die ongeboeid de bomvolle assisenzaal in Tongeren wordt binnengeleid.De spanning is te snijden. Op de eerste rij van het publiek zitten zijn dochters, Desirée en Celine. Zijn dochters die de speurders van meet af aan op het spoor van hun vader brachtten. Volgens hen een agressieve driftkikker die hun moeder psychisch gekraakt had en naar alle waarschijnlijkheid ook vermoord heeft. Dat leren we ondermeer wanneer de openbare aanklager Patrick Boyen de 45-pagina tellende akte van inbeschuldigingstelling voorleest aan de juryleden.

Obligaties

We naderen het middaguur wanneer Lei Beaumont zelf het woord neemt. Met een zacht Nederland-Limburgs accent zegt hij: “Ik heb Josée niet om het leven gebracht en ik hoop u daar de komende dagen van te overtuigen.” “Na verloop van tijd ging het niet meer zo goed met ons huwelijk mijnheer de voorzitter. Ik was heel veel weg voor mijn werk als privé-chauffeur. Mijn huwelijk is eigenlijk verzand. Maar ik heb mijn vrouw nooit geslagen. Josée keek te weinig om naar de kinderen en daar hadden we wel wat discussie over.” “Maar Josée heeft het geweer dat bij op de kast lag toch eens binnengebracht bij de politie samen met de buurvrouw, omdat ze schrik van u had”, probeert de voorzitter. “Dat is waar dat ze dat geweer weggebracht heeft, maar om andere reden dat u nu zegt. Ik kreeg dat geweer enkel terug als ik haar obligaties gaf. Ze chanteerde me ermee om geld. Toen het geweer een vergunning moet krijgen heb ik dat geweer uit elkaar gehaald, en naar het containerpark gebracht. Ik was ermee klaar.”

Financiële spanningen

“Ja er waren financiële spanningen. 26 jaar heb ik haar niet gehoord, ze had immers een riante alimentatie. Maar toen ik met mijn job stopte als privé-chauffeur en het alimentatiebedrag logischerwijs minderde, begonnen de problemen. Ik had haar in oktober een dading voorgesteld, heel netjes en riant, via mijn advocaat aan haar advocaat ( In december 2009 wordt Josée vermoord red.). Ik wou van heel die heisa af, maar ze heeft het nooit kunnen tekenen.” “Je haatte Josée zo hard als je maar kon mijnheer Beaumont?”, vroeg de voorzitter. “Josée stond vaak met het vingertje voor mij en zei dat ze mij haatte. Maar ik heb dat nooit gedaan”

Bij God

“Josée is gevonden in haar auto met half openstaand portier, kapotgeschoten hoofd op de zetel. Iemand heeft haar daar opgewacht en heeft dan geschoten. Langs de auto lag haar handtas, onaangeroerd, dus roofmoord kunnen we uitsluiten. Er was geen drugs, geen passie dus ook geen drugsmoord of passionele moord. Alle klassieke motieven voor moord kunnen we uitsluiten. Het was een gewone huisvrouw, die soms wat koppig kon zijn. En die moord, dat was een professionele executie! Haar gezicht was verwoest. De hulzen zijn meegenomen. Er was geen DNA. Geen vingerafdrukken? Wie kan dat gedaan hebben?” “Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik zal het bij God niet weten”, antwoordde Beaumont

“Mijn laatste vraag mijnheer Beaumont. Waarom ben je de vorige keer niet verschenen?” “Een stommiteit, ik kon mijn advocaten niet meer betalen en sloeg in paniek. Ik wou terugkomen, dat heb ik ook mijn advocaten laten weten en ik heb mij ook totaal niet verzet toen ze mij in Calpe oppakte”, antwoordde Lei Beaumont ietwat vreemd.