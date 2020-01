Leerlingen van Basisschool Jeugdland houden poëzieroute in Carrefour Dirk Selis

30 januari 2020

15u32 0 Tongeren Op gedichtendag hielden de leerlingen van GVB Jeugdland een poëzieroute tussen de winkelrekken van de Carrefour.

“Deze poëzieroute bestaat uit gedichten die door de kinderen zelf geschreven zijn”, vertelt juffrouw Birgit Grégoire. “Elke klas schreef een tweetal gedichten rond het thema voeding of verzorgingsproducten. Bij elk gedicht werd even halt gehouden om te lezen en er werd een opdracht bij uitgevoerd. Deze gedichten werden dan bij het desbetreffende product in de winkel geplaatst. De gedichten zullen nog gedurende de poëzieweek te lezen zijn in Carrefour op de Luikersteenweg in Tongeren”.