Leegstaand winkelpand wordt indoorschaatsbaan Dirk Selis

06 december 2019

14u49 0 Tongeren T-Forum verrast eindejaarsshoppers met een ‘coole’ winterbeleving. Vanaf zaterdag 7 december tot en met zondag 5 januari kan je er gaan schaatsen op een indoorschaatsbaan. “Jong en oud kunnen zich uitleven op de overdekte schaatspiste van 300 vierkante meter. Shoppen, schaatsen of genieten van de kerstsfeer: er valt van alles te beleven op T-Forum”, aldus Jan De Nys van Retail Estates.

“Het is een redelijk uniek gegeven om een schaatspiste onder te brengen in een tijdelijk leegstaand winkelpand. Om klanten op regelmatige basis en ook van ‘iets verder’ aan te trekken, moet je af en toe dat tikkeltje extra durven geven”, aldus De Nys. “Dit was geen eenvoudige opdracht, maar we zijn tevreden dat we er in geslaagd zijn. Zowel de regelmatige als de occasionele klant van T-Forum heeft nu een extra reden om ons te bezoeken. Bovendien zorgt dit gegeven ook voor een positieve uitstraling van de stad Tongeren door na enkele jaren opnieuw een ijspiste in de stad te hebben. Mensen appreciëren zoiets”, zegt De Nys.

Laagdrempelig schaatsplezier

Om één keer te schaatsen, betaal je 5 euro. Wanneer je in een van de winkels op T-Forum iets koopt van minstens 25 euro, ontvang je een kortingsbon van 2 euro voor het schaatsen. Voor wie al helemaal de smaak te pakken heeft gekregen, zijn er ook meerbeurtenkaarten te verkrijgen.

“We willen het event laagdrempelig houden zodat iedere Tongerenaar zich op de schaatsbaan kan uitleven. Het is een serieuze investering voor ons bedrijf, maar we zijn ervan overtuigd dat het zijn geld waard zal zijn. Met al ruim 1.000 inschrijvingen van leerlingen en hun scholen binnen en buiten Tongeren in de weken voor de kerstvakantie, belooft dit een succesverhaal te worden”, besluit Jan De Nys.